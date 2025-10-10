Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα κινηθεί άμεσα για τον εντοπισμό όλων των ομήρων

Αν και μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας δεν έχουν διευκρινιστεί, ο Νετανιάχου είπε ότι οι ισραηλινές αρχές θα «δράσουν για να εντοπίσουν όλους τους απαχθέντες και τους θανόντες το συντομότερο δυνατόν».

«Οι όμηροί μας θα επιστρέψουν όλοι τις επόμενες ημέρες» δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Παρασκευή (10/10), μετά την επικύρωση της συμφωνίας για την πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα. Όπως τόνισε οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί.

Αν και μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας δεν έχουν διευκρινιστεί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι οι ισραηλινές αρχές θα «δράσουν για να εντοπίσουν όλους τους απαχθέντες και τους θανόντες το συντομότερο δυνατόν».

Ισχυρίστηκε ότι «αντιμετώπισε τεράστιες πιέσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό – Απέρριψα αυτές τις πιέσεις με αποφασιστικότητα». «Όποιος λέει ότι αυτή η συμφωνία ήταν πάντα στο τραπέζι, δεν λέει την αλήθεια» τόνισε.

Ο Νετανιάχου είπε ότι ο «κύκλος της ειρήνης θα διευρυνθεί» και ελπίζει ότι το Ισραήλ θα μπορέσει να γιορτάσει μια «μέρα χαράς» από το βράδυ της Δευτέρας, εφόσον οι όμηροι επιστρέψουν. «Πριν δύο χρόνια, το Σιμχάτ Τορά (εβραϊκή γιορτή που πέφτει στις 7 Οκτωβρίου) μετατράπηκε σε ημέρα εθνικού πένθους». Φέτος, η γιορτή πέφτει τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα με την προθεσμία για την επιστροφή όλων των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων – κάτι που την καθιστά «ημέρα εθνικής χαράς» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον αριθμό των 48 Ισραηλινών ομήρων, αποκάλυψε ότι οι 20 είναι εν ζωή ενώ οι υπόλοιποι 28 έχουν πεθάνει. Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη συγκίνηση για τις οικογένειες των απαχθέντων και υποσχέθηκε πλήρη αποκατάσταση των επιζώντων και ταφή των πεσόντων στο Ισραήλ. Παράλληλα ευχαρίστησε ξανά τις ένοπλες δυνάμεις, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα διαπραγματεύσεων για τη συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς.