Νότια Κορέα: Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου Γιουν

Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας τάχθηκε σήμερα υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ.

Το Κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του Προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, μετά το πραξικόπημα φιάσκο της 3ης Δεκεμβρίου, όταν αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Από τους 300 βουλευτές, οι 204 τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του Γιουν και οι 85 καταψήφισαν τη σχετική πρόταση. Τρεις βουλευτές απείχαν και οκτώ ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος.

Αυτή η ιστορική απόφαση σημαίνει ότι ο Γιουν θα τεθεί άμεσα σε αναστολή καθηκόντων, ενώ ο Πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-Σου θα αναλάβει προσωρινά ως υπηρεσιακός πρόεδρος.

Τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξέσπασαν επευφημίες από το Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος αποχώρησαν σιωπηλά από την αίθουσα.

«Η σημερινή καθαίρεση είναι μια μεγάλη νίκη του λαού και της δημοκρατίας», δήλωσε ο Παρκ Τσαν-ντε, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων, ορισμένοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εθεάθησαν να σφίγγουν τα χέρια τους σε προσευχή.

Νότια Κορέα, ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο AP PHOTO

Διαδηλωτές πανηγυρίζουν έξω από την Εθνοσυνέλευση της Νότιας Κορέας

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Εθνοσυνέλευση εν αναμονή της ψηφοφορίας ξέσπασαν σε επευφημίες με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με το BBC, το τραγούδι Into the New World του K-pop συγκροτήματος Girls’ Generation ακούγεται ξανά δυνατά έξω από τη Βουλή της Νότιας Κορέας.

Η χαρά είναι εμφανής, καθώς ο κόσμος τραγουδάει μαζί με το τραγούδι, ενώ πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό.

Το ίδιο τραγούδι είχε παιχτεί νωρίτερα, πριν από την ψηφοφορία για την παραπομπή.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής, Γου Γουόν Σικ, οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου Γιουν θα ανασταλούν μόλις παραδοθούν αντίγραφα του εγγράφου της παραπομπής σε εκείνον και στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η υπόθεση θα εξεταστεί στη συνέχεια από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει αν θα επικυρώσει την αποπομπή ή θα επαναφέρει τον Γιουν στα καθήκοντά του. Γι’ αυτό θα χρειαστούν 180 ημέρες.

Εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο επικυρώσει την αποπομπή του, ο Γιουν θα είναι ο δεύτερος πρόεδρος στην ιστορία της Νότιας Κορέας που έχει αυτή την τύχη, μετά την Παρκ Γκιουν-χιέ το 2017.