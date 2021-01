Ντόναλντ Τραμπ: Η τελευταία έξοδος - Το αντίο με δάκρυα

Οι στιγμές είναι ιστορικές. Η 20η Ιανουαρίου θα χαρακτηρίζεται ως η μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για τελευταία φορά από τον Λευκό Οίκο μαζί με τη Μελάνια, επιβαίνοντας στο Marine One, το ελικόπτερο του Σώματος των Πεζοναυτών.

Η αναχώρησή του έγινε λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ, στην οποία ο ίδιος ο Τραμπ αποφάσισε να μην παραστεί, κάτι που κρίνεται ως αναμενόμενο βάσει της συμπεριφοράς του τους τελευταίους δύο μήνες.

Όπως αναφέρει το CNN, ο Τραμπ "έσπασε" ακόμη μια παράδοση, καθώς όντας ακόμη Πρόεδρος έκανε χρήστη του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει για μια τελευταία φορά το στρατιωτικό ελικόπτερο στα πλαίσια του "Executive One", με τιμές Προέδρου δηλαδή, το οποίο είθισται να παραδίδεται για χρήση στον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ, πριν την ορκωμοσία του. Ο Ομπάμα είχε χρησιμοποιήσει πτήση για να αποχωρήσει γνωστή ως Special Air Mission 44. Αντιστοίχως, θα φτάσει στη Φλόριντα με το Air Force One.

Αποχωρεί ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο

Η πτήση του ελικοπτέρου κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο του Μέριλαντ, Joint Base Andrews, όπου έδωσε την τελευταία του ομιλία ως Πρόεδρος της χώρας του, ενώπιον της οικογένειάς του και λίγων συγκεντρωμένων.

Σε αυτή είπε μεταξύ άλλων πως η θητεία του ήταν η "μεγαλύτερη τιμή της ζωής του" και πως σκοπεύει να παραμείνει ενεργός στα πολιτικά δρώμενα, χωρίς να ξεκαθαρίσει το πώς. "Με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουμε", πρόσθεσε, ενώ ευχαρίστημε τον Μάικ Πενς και το Κογκρέσο. "Να έχετε μια καλή ζωή, θα τα ξαναπούμε σύντομα". "Θα είμαι εδώ, θα παρακολουθώ, θα ακούω, θα δίνω πάντα μάχη για εσάς", σημείωσε εμφανώς συγκινημένος, ενώ ρίχνοντας τους τόνους που ο ίδιος είχε οξύνει το προηγούμενο διάστημα, ευχήθηκε κατόπιν εορτής, καλή πορεία στον Τζο Μπάιντεν.

"Εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση. Είμαι σίγουρος πως θα επιτύχουν γιατί υπάρχει καλή βάση που βρίσκουν για να εργαστούν", τόνισε. Μάλιστα, ο Τραμπ απέρριψε το γραπτό κείμενο που του είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες του, επιλέγοντας να αυτοσχεδιάσει, αλλά άφησε γραπτό σημείωμα για τον Μπάιντεν. Το τελευταίο δε, τραγούδι, που τον συνόδεψε στο Air Force One, ήταν το "My Way" του Frank Sinatra.

Σημειώνεται βέβαια πως ο Τραμπ έχει έρθει σε ρήξη με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο, οπότε θεωρείται αμφίβολο να συνεχίσει να τοποθετείται στο άμεσο μέλλον υπό την "ομπρέλα" του κόμματος που τον στήριξε.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Τραμπ με τη Μελάνια θα παραμείνουν το επόμενο διάστημα στο Mar-a-Lago, το θέρετρο που διατηρεί στη Φλόριντα. Στο τελευταίο του Tweet, πριν το Twitter αποφάσισε να κλείσει τον λογαριασμό του, έγραφε: "Σε όλους εκείνους που ρώτησαν, δεν θα παρευρεθώ στην τελετή ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου".

Έτσι, έγινε ο πρώτος πρόεδρος μετά τον Άντριου Τζόνσον το 1869 που αρνείται να παρευρεθεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του. Φέτος λοιπόν, ο πρώην Πρόεδρος κι ο επερχόμενος δεν θα είναι καν στην ίδια πόλη, ενώ ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς θα είναι κανονικά στην ορκωμοσία του Μπάιντεν, τηρώντας μια εκ διαμέτρου αντίθετη στάση.

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και η σύζυγός του Τζιλ, πέρασαν τη χθεσινή νύχτα στο Μπλερ Χάουζ, την επίσημη κατοικία των ξένων προσκεκλημένων της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο, στην άκρη της Πλατείας Λαφαγιέτ. Στην τελευταία του νύχτα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπέγραφε τις χάρες που απένειμε, μεταξύ άλλων στον πρώην συνεργάτη του Στιβ Μπάνον και τον ράπερ Lil Wayne.

Όλα αυτά την ώρα που η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η τελετή, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στο Καπιτώλιο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, καθώς ο Μπάιντεν επέμενε να δώσει τον όρκο του σε εξωτερικό χώρο, χωρίς κοινό.

