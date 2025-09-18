Ο Μπέρνι Σάντερς δεν διστάζει: “Είναι γενοκτονία αυτό που κάνει το Ισραήλ”

Ο Μπέρνι Σάντερς έγινε ο πρώτος Αμερικανός γερουσιαστής που χρησιμοποίησε τον όρο “γενοκτονία” για τις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Μπέρνι Σάντερς έγινε την Τετάρτη ο πρώτος Αμερικανός γερουσιαστής που χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία» για να περιγράψει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας το συμπέρασμα «αναπόφευκτο» και ανανεώνοντας την έκκλησή του για τερματισμό της αμερικανικής «συνενοχής» στη σύγκρουση.

Η δήλωση του Εβραίου γερουσιαστή έρχεται μετά το συμπέρασμα της ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ τη Δευτέρα ότι οι ενέργειες του Ισραήλ «πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία».

«Συμφωνώ», έγραψε ο Σάντερς σε μια δήλωση στην ιστοσελίδα του στη Γερουσία με τίτλο «Είναι Γενοκτονία. Η πρόθεση είναι σαφής».

Ο Σάντερς επικαλέστηκε τον υψηλό αριθμό θυμάτων, με τουλάχιστον 65.000 Παλαιστίνιους νεκρούς και 164.000 τραυματίες σε έναν πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

Επίσης, επικαλέστηκε μια βάση δεδομένων του ισραηλινού στρατού που υποδηλώνει ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι. Ως απόδειξη πρόθεσης, παρέθεσε τον πρώην ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος αποκάλεσε τους Παλαιστίνιους «ανθρώπινα ζώα» και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι «η Γάζα θα καταστραφεί ολοσχερώς».

«Η αλήθεια είναι ότι, είτε το ονομάζετε γενοκτονία είτε εθνοκάθαρση είτε μαζικές φρικαλεότητες είτε εγκλήματα πολέμου, ο δρόμος προς τα εμπρός είναι σαφής», έγραψε ο Σάντερς στο άρθρο γνώμης.

«Εμείς, ως Αμερικανοί, πρέπει να τερματίσουμε τη συνενοχή μας στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού».