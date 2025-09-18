Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – “Η κόλαση θα ήταν πιο ευσπλαχνική”

Σε απόγνωση οι Παλαιστίνιοι της Γάζας, αναζητούν ασφαλές μέρος στο Νότο – Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν χθες Τετάρτη τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους απ’ άκρου σ’ άκρο του θυλάκου.

Με τα πόδια, με ποδήλατα, με οχήματα, Παλαιστίνιοι έφευγαν μαζικά από την πόλη της Γάζας, στόχο χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, οι βομβαρδισμοί του οποίου στοίχισαν χθες Τετάρτη τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους απ’ άκρου σ’ άκρο του θυλάκου.

Με νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά της, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη πως άρχισε μείζονα χερσαία και αεροπορική επιχείρηση με σκοπό να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η έφοδος του οποίου στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους κι ανθρωπιστική καταστροφή. Από την αρχή του πολέμου, οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοί της αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν στη συντριπτική πλειονότητά τους, πολλοί αναρίθμητες φορές.

«Είναι λες και ζούμε την ημέρα της κρίσης, ή λες κι είμαστε στην κόλαση – αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική», ξέσπασε η Φατίμα Λουμπάντ, 36 χρονών, που έφυγε με τα πόδια μαζί με τέσσερα παιδιά της. Διένυσαν δέκα χιλιόμετρα, από την πόλη της Γάζας (βόρεια) ως τη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

«Αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε με τα παιδιά μας στους δρόμους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέρα και νύχτα, με τα πόδια, με επιβατικά αυτοκίνητα, με κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με φορτηγά, Παλαιστίνιοι με κάποια υπάρχοντά τους έφευγαν χθες από την πόλη της Γάζας, όπως διέταξε ο ισραηλινός στρατός, κατά οπτικό υλικό του AFP.

Όμως η Ουμ Άχμεντ Γιούνις, 44 χρονών, είπε πως δεν έχει χρήματα να πληρώσει κάποιον για να μεταφέρει την οικογένειά της. Επιπλέον, «σκηνές δεν υπάρχουν, ή οι τιμές τους είναι απλησίαστες». «Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις», πέταξε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανοίγει ως αύριο Παρασκευή στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) νέα «διέλευση» για να μπορέσουν κάτοικοι να φύγουν από τη μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου. Διέρχεται από την οδό Σαλαχουντίν, που διασχίζει την πόλη της Γάζας και προάστιά της από βορρά προς νότο.

EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ @ABIR SULTAN

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει.

Χθες η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 41 στην πόλη της Γάζας.

Στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας, κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας βομβαρδισμού ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και το παιδί της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Αρκετά! Θέλουμε να ζήσουμε, δεν θέλουμε να πεθάνουμε (…) Πείτε στον Νετανιάχου πως δεν θέλουμε να πεθάνουμε», είπε ο Μοχάμεντ αλ Ντανφ στον καταυλισμό, καθώς κάτοικοι κι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έψαχναν επιζώντες στα συντρίμμια.

Ο ισραηλινός στρατός, που λέει πως ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, διατάχτηκε να διώξει τη Χαμάς από την ομώνυμη πόλη, που παρουσιάζεται ως ένα από τα τελευταία ισχυρά οχυρά του κινήματος στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Από προχθές Τρίτη, ανακοίνωσε πως έχει πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε αεροπορικές επιδρομές «υποστήριξης» εκ του σύνεγγυς «στα στρατεύματα» στο έδαφος.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς, εν προκειμένω της πολιτικής προστασίας και του ισραηλινού στρατού.

«Το παιδί μου πεθαίνει»

Η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας καταδικάζεται στο εξωτερικό, όπως και από τμήμα της κοινής γνώμης στο ίδιο το Ισραήλ, όπου πολλοί λένε πως αγωνιούν για την τύχη των ομήρων που παραμένουν εκεί για 713η ημέρα.

Στην Ιερουσαλήμ, συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν μπροστά σε κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το παιδί μου πεθαίνει εκεί κάτω. Αλλά αντί να τον φέρεις πίσω (…) κάνεις τα πάντα για να μην επιστρέψει», φώναζε αγανακτισμένα – απευθυνόμενος στον κ. Νετανιάχου σε δεύτερο πρόσωπο – ο Οφίρ Μπρασλάφσκι, πατέρας του Ρομ, ομήρου στη Γάζα.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο ισραηλινός έχει κηρύξει νεκρούς 25 από αυτούς.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.062 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στον θύλακο όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πήρε την εξουσία το 2007.

Ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διέψευσε το Ισραήλ. Προχθές Τρίτη, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που ενεργεί κατ’ εντολή των Ηνωμένων Εθνών συμπέρανε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Η ισραηλινή κυβέρνηση το διέψευσε κι αυτό.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν παράλληλα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο – τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας -, εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ.

Χθες, ο Γάζι Χαμάντ έδωσε απευθείας συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ· ήταν το πρώτο κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς που επανεμφανίστηκε μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στη Ντόχα, την 9η Σεπτεμβρίου: «Δόξα τω θεώ, επιβιώσαμε από αυτή την ύπουλη επίθεση».

epa12384107 Israeli tanks deployed near the border with the Gaza Strip in southern Israel, 17 September 2025. Israel ramped up its offensive in the Gaza Strip on 16 September. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ABIR SULTAN EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ @ABIR SULTAN

Προκλητικές δηλώσεις Σμοτρις: Η Γάζα είναι ένα “χρυσωρυχείο ακινήτων”

Και ενώ στη Γάζα, η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο, ο Ισραηλινός υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, προχώρησε σε άκρως προκλητικές δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, χαρακτήρισε τη Λωρίδα της Γάζας ένα «χρυσωρυχείο ακινήτων», δηλώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς για τον τρόπο διαχωρισμού της παράκτιας περιοχής μετά τον πόλεμο.

Υπάρχει «ένα χρυσωρυχείο ακινήτων» στη Γάζα που «πληρώνει από μόνο του» και «έχω ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς», φέρεται να είπε ο ακροδεξιός υπουργός, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, σε συνέδριο για ακίνητα στο Τελ Αβίβ.

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα χωρίσουμε τη γη σε ποσοστά», τόνισε ο Σμότριχ, προσθέτοντας ότι «η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, σε μια κίνηση που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να φύγει μετά τον πόλεμο. Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό αμερικανικό έλεγχο για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί, μεγάλο μέρος του μόνιμα. Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστινίους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια να μετοικήσει τη Λωρίδα, αλλά ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Σμότριχ, προωθούν ενεργά σχέδια για να το πράξουν. Ο Σμότριχ απέρριψε επίσης τη δήλωση του Νετανιάχου τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση και μπορεί να χρειαστεί να γίνει μια αυτοδύναμη οικονομία με «αυταρκικά χαρακτηριστικά» και ένα είδος «σούπερ-Σπάρτης».

«Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», είπε.

Τα σχόλια του Νετανιάχου προκάλεσαν έντονη κριτική από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης και τους επιχειρηματίες και ακολουθήθηκαν από πτώση της αξίας των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Σε απάντηση, ο πρωθυπουργός δήλωσε την Τρίτη ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ισραηλινή οικονομία και προσπάθησε να διευκρινίσει ότι τα σχόλιά του αφορούσαν τις αμυντικές βιομηχανίες και όχι την ευρύτερη οικονομία.