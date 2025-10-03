Ο Diddy ικετεύει τον δικαστή για επιείκεια: “Έχασα τον δρόμο μου” – Σήμερα η ποινή

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του, ο Sean “Diddy” Combs επιχειρεί να πείσει ότι μετάνιωσε για τις πράξεις του και “ξαναγεννήθηκε” μέσα στη φυλακή

Ο καταδικασμένος μεγιστάνας της ραπ Sean “Diddy” Combs έγραψε επιστολή προς τον δικαστή που επιβλέπει τη δίκη του, ζητώντας επιείκεια κατά την ανακοίνωση της ποινής του την Παρασκευή (3/10) και αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στο παρελθόν στον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Στην τετρασέλιδη επιστολή, ζητά συγγνώμη «για όλο τον πόνο και τη θλίψη που προκάλεσα» όπως αναφέρει το BBC, και δηλώνει ότι έχει αλλάξει μετά από 13 μήνες κράτησης σε φυλακή του Μπρούκλιν.

Η επιστολή της Πέμπτης ήρθε λίγες ώρες πριν από την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής στις 5μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες σχετικές με πορνεία και πλέον αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 ετών φυλάκισης. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή τουλάχιστον 11 ετών, ενώ οι δικηγόροι του ζητούν να αφεθεί ελεύθερος αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στην επιστολή του προς τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, ο Diddy ζητά συγγνώμη για την επίθεση εναντίον της πρώην συντρόφου του, της τραγουδίστριας Casandra Ventura, γράφοντας: «Κυριολεκτικά έχασα το μυαλό μου».

«Λυπάμαι γι’ αυτό και θα λυπάμαι για πάντα», συνεχίζει. «Η ενδοοικογενειακή βία που άσκησα θα είναι πάντα ένα βαρύ φορτίο που θα πρέπει να κουβαλώ για πάντα».

Ζητά επίσης συγγνώμη από μια γυναίκα που κατέθεσε ανώνυμα στη δίκη με το όνομα «Jane» και δηλώνει ότι είχε «χαθεί μέσα στα ναρκωτικά και την υπερβολή».

«Έχασα τον δρόμο μου», έγραψε. «Η πτώση μου είχε τις ρίζες της στον εγωισμό μου. Έχω ταπεινωθεί και συντριβεί μέχρι τα βάθη της ψυχής μου».

Με δική τους επιστολή απαντούν τα θύματα του Diddy

Οι κατήγοροι του Combs έγραψαν επίσης στον δικαστή, περιγράφοντας πώς χρησιμοποίησε την ισχύ και την επιρροή του για να καταστρέψει τις ζωές τους, καθώς και τους φόβους τους ότι θα αναζητήσει εκδίκηση εάν αφεθεί ελεύθερος.

«Φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν βγει ελεύθερος, οι πρώτες του κινήσεις θα είναι μια άμεση εκδίκηση προς εμένα και προς άλλους που μιλήσαμε», έγραψε η Ventura.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως αξίζει μια μακρά ποινή, γράφοντας: «Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να αλλάξει ή να γίνει καλύτερος. Θα παραμείνει πάντα ο ίδιος σκληρός, εξουσιομανής, χειριστικός άνθρωπος που είναι».

Ο Diddy ισχυρίζεται ότι “ξαναγεννήθηκε” μέσα στη φυλακή

Στην επιστολή του, ο Diddy περιγράφει ότι δίδαξε στους συγκρατούμενούς του ένα μάθημα για «το τι έκανα για να γίνω επιτυχημένος επιχειρηματίας», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν αλλαγμένο άνθρωπο που είναι πλέον νηφάλιος για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια.

«Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και μια νέα εκδοχή μου ξαναγεννήθηκε», γράφει.

Ζητά στη συνέχεια έλεος από τον δικαστή, «όχι μόνο για χάρη μου, αλλά για χάρη των παιδιών μου». Ζήτησε από τον δικαστή να λάβει υπόψη τα επτά παιδιά του, καθώς και τη 84χρονη μητέρα του που πρόσφατα υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον εγκέφαλο.

Τονίζει ότι ο δικαστής μπορεί να μπει στον πειρασμό να τον χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα, αλλά ζητά αντ’ αυτού να γίνει παράδειγμα για το «τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος εφόσον του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία».

Ο Diddy αναμένεται επίσης να μιλήσει στο δικαστήριο την Παρασκευή πριν την ανακοίνωση της ποινής. Τέσσερις δικηγόροι του πρόκειται επίσης να αγορεύσουν, ενώ η υπεράσπιση σκοπεύει να δείξει και ένα 15λεπτο βίντεο. Δεν είναι σαφές τι θα περιλαμβάνει το βίντεο αυτό.

Τον Ιούλιο, ένα σώμα ενόρκων τον αθώωσε από τις πιο βαριές κατηγορίες: εκβιασμού και σεξουαλικής εμπορίας – κατηγορίες που θα μπορούσαν να τον καταδικάσουν σε ισόβια. Κρίθηκε όμως ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι δεν έχει μετανιώσει και επιμένουν ότι ο ράπερ πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 11 χρόνια φυλάκισης.

«Ο κατηγορούμενος προσπαθεί να παρουσιάσει δεκαετίες κακοποίησης απλώς ως αποτέλεσμα αμοιβαία τοξικών σχέσεων», έγραψαν οι εισαγγελείς σε δικόγραφο στις 29 Σεπτεμβρίου. «Αλλά δεν υπάρχει τίποτα αμοιβαίο σε μια σχέση όπου ο ένας έχει όλη τη δύναμη και ο άλλος καταλήγει ματωμένος και μελανιασμένος».