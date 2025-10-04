Diddy: “Ήμουν αηδιαστικός” – Ζητήσε “έλεος” πριν την επιβολή της ποινής του

Ο Sean “Diddy” Combs, σε μια απέλπιδα προσπάθεια πριν την ανακοίνωση της ποινής του, ζήτησε συγγνώμη και ικέτεψε για έλεος.

Ο Sean “Diddy” Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών για τις κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία.

Ο Combs παρέμεινε ήρεμος καθώς ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Arun Subramanian ανακοίνωνε την ποινή των 50 μηνών στο τέλος μιας μαραθώνιας ακρόασης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Μπορεί να αφεθεί ελεύθερος σε λιγότερο από τρία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν από τη σύλληψή του στις 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Diddy: “Δεν θα ξαναβάλω χέρι σε άλλο άτομο”

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, ο Diddy πήρε το λόγο σε μια τελευταία προσπάθεια να αποφύγει τη φυλακή. Παραδέχτηκε ότι οι πράξεις του ήταν «αηδιαστικές, ντροπιαστικές και άρρωστες», επιρρίπτοντας μέρος της ευθύνης στα ναρκωτικά και την απώλεια ελέγχου. Ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από την Cassie Ventura, την Jane και τις οικογένειές τους, λέγοντας ότι τους έφερε “στον κόσμο του χάους του”.

Ο Combs δήλωσε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του και ζήτησε να γίνει «παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει κάποιος με μια δεύτερη ευκαιρία». «Δεν θα ξαναβάλω χέρι σε άλλο άτομο, έχω μάθει το μάθημά μου», είπε.

Ζήτησε από τον δικαστή έλεος και τόνισε ότι η σύλληψη και η δίκη άλλαξαν για πάντα τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

Ο δικαστής ενθάρρυνε τον Combs να αξιοποιήσει τη δεύτερη ευκαιρία που του δίνεται. «Η πορεία σας ήταν να στηρίζετε τις κοινότητες Black και Brown — αυτό ξεκινήσατε στην αρχή της καριέρας σας», είπε. «Υπάρχει αληθινός δρόμος για λύτρωση εδώ: Δείτε τι πήγε στραβά και τι μπορεί να διορθωθεί».

Πριν πάρει τον λόγο ο Diddy, τα παιδιά του ζήτησαν επιείκεια για τον πατέρα τους, λέγοντας ότι έχει αλλάξει μετά τη σύλληψή του. «Δεν ήρθαμε εδώ για να δικαιολογήσουμε τα λάθη του», είπε με δάκρυα η 18χρονη κόρη του, Jessie Combs. «Αλλά κύριε δικαστά, είναι ακόμα ο πατέρας μας και τον χρειαζόμαστε στη ζωή μας».

Οι δίδυμες κόρες του Diddy AP Photo/Richard Drew

Ο Combs έσκυψε το κεφάλι όσο μιλούσαν τα παιδιά του και είχε δάκρυα στα μάτια στο τέλος της ομιλίας τους. Οι δικηγόροι του παρουσίασαν επίσης στο δικαστήριο ένα βίντεο για τη δράση και τη φιλανθρωπία του, όπου φαίνεται να παίζει με τα παιδιά του, να μιλά σε μαθητές δημόσιων σχολείων και να τρέχει στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Subramanian σημείωσε ότι το αίτημα των εισαγγελέων για αυστηρή ποινή δεν έλαβε υπόψη τους μετριαστικούς παράγοντες, όπως οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες του Combs. Στο τέλος της ακρόασης, ο δικαστής ευχαρίστησε την Ventura και την Jane για την κατάθεσή τους, λέγοντας ότι μπορούν να ενθαρρύνουν και άλλες γυναίκες να καταγγείλουν σεξουαλική κακοποίηση. «Ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάσατε είναι ανυπολόγιστος», κατέληξε ο Subramanian.