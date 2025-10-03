Diddy: Καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση

Σε 50 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γνωστός Αμερικανός ράπερ Diddy

O Diddy καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκισης από το δικαστήριο.

Ο 55χρονος ράπερ καταδικάστηκε τον Ιούλιο για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act, καθώς κρίθηκε ένοχος για μεταφορά ανθρώπων ανά τις ΗΠΑ με σκοπό τη συμμετοχή τους σε σεξουαλικές συνευρέσεις. Παρά τις βαριές καταγγελίες, το σώμα ενόρκων τον αθώωσε από τις κατηγορίες του εκβιασμού και της σωματεμπορίας.

Η δικαστής τόνισε η ποινή είναι δίκαιη αφού έλαβε υπόψιν τη σοβαρότητα των εγκλημάτων του και τους ελαφρυντικοί παράγοντες.

Επίσης, η πρόεδρος απέρριψε τις αιτιάσεις της υπεράσπισης για τις σχέσεις του με την Κάσι και την Τζέιν. «Τις κακοποιήσατε, σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά», είπε.

Πρόσθεσε ότι και οι δύο γυναίκες απέκτησαν ψυχολογικό τραύμα που θα το κουβαλούν μία ζωή.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του επέμεναν ότι η ποινή που πρότεινε η εισαγγελία ήταν «εντελώς δυσανάλογη» και ζήτησαν την άμεση αποφυλάκισή του.