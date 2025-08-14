Ισραήλ: “Παγώνουν” οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Στο “πάγωμα” των τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προχώρησε ο Δήμος Ιερουσαλήμ. Το χρονικό της διαμάχης.

Ο Δήμος Ιερουσαλήμ πάγωσε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σύμφωνα με ανακοίνωση ομάδας που ίδρυσε ο Θεόφιλος Γ’, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

«Την Τετάρτη 6 Αυγούστου, ο Δήμος Ιερουσαλήμ αποφάσισε μονομερώς να παγώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Κατανοούμε ότι η αιτία πίσω από αυτήν την απόφαση σχετίζεται με το ζήτημα της Arnona (δημοτικός φόρος ακίνητης περιουσίας)» αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η διαμάχη μεταξύ του Δήμου και αρκετών εκκλησιών που κατέχουν ακίνητα στην Ιερουσαλήμ διαρκεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Μια συμφωνία δεκαετιών μεταξύ των εκκλησιών και του κράτους του Ισραήλ απέτρεπε τον Δήμο Ιερουσαλήμ από το να επιβάλλει δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας σε χριστιανικά ιδρύματα.

Ωστόσο, το 2018 η πόλη αποφάσισε ότι η απαλλαγή για τις εκκλησίες ισχύει μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για ανάγκες που απορρέουν από αυτά» — εξαιρώντας δραστηριότητες που εξυπηρετούν προσκυνητές, όπως ξενώνες και καφετέριες — και άρχισε να διεκδικεί την καταβολή ποσών δεκάδων εκατομμυρίων σε σέκελ (ισραηλινό νόμισμα).

Την περίοδο εκείνη, ο τότε δήμαρχος Νιρ Μπαρκάτ πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετών εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες ως αντίδραση έκλεισαν για τρεις ημέρες τον εμβληματικό Ναό της Αναστάσεως. Ο Δήμος έκανε πίσω μόνο μετά από παρέμβαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έκτοτε, οι εντάσεις έχουν αναζωπυρωθεί αρκετές φορές μεταξύ του Δήμου και των εκκλησιαστικών αρχών σχετικά με συγκεκριμένα ακίνητα ή δραστηριότητες.

«Ως θρησκευτικοί φορείς, οι εκκλησίες επιτελούν ζωτικούς ρόλους, διατηρώντας εκπαιδευτικά, κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό, είτε είναι χριστιανοί είτε όχι», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας Protecting Holy Land Christians του Θεοφίλου, η οποία συνεργάζεται και με άλλους εκκλησιαστικούς ηγέτες της πόλης.

«Γι’ αυτόν τον λόγο, ιστορικά, οι εκκλησίες δεν έχουν πληρώσει ποτέ δημοτικούς ή κρατικούς φόρους για τα εκκλησιαστικά ακίνητα, είτε κατά την περίοδο της Οθωμανικής, είτε της Βρετανικής, είτε της Ιορδανικής, είτε της Ισραηλινής κυριαρχίας».

Σύμφωνα με την Protecting Holy Land Christians, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο πλέον αδυνατεί να καταβάλει τους μισθούς του κλήρου, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του.

Άλλες εκκλησίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες διαμάχες. Μία δικαστική υπόθεση που έχει καταθέσει ο Δήμος Ιερουσαλήμ κατά του Αρμενικού Πατριαρχείου αναμένεται να συζητηθεί τον Σεπτέμβριο.