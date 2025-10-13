Ο Ερντογάν έκανε κύκλους πάνω από την Αίγυπτο – Μπλόκο στην παρουσία Νετανιάχου

Αν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναμενόταν στη Σύνοδο Ειρήνης που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, το γραφείο του εξέδωσε ανακοίνωση ότι δεν θα παρευρεθεί. Ο ρόλος της Τουρκίας.

Ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες κατευθύνονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου πρόκειται να συμμετάσχουν στη σύνοδο για τη Γάζα, που συμπροεδρεύουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι.

Η αιγυπτιακή προεδρία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη διαδικασία, ωστόσο το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε ότι δεν θα παρευρεθεί, επικαλούμενο εβραϊκή θρησκευτική εορτή.

Όπως όλα δείχνουν, ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε η στάση της Τουρκίας, η οποία είχε διαμηνύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρέπει να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNNTurk, επικαλούμενο Τούρκο αξιωματούχο.

Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Hurriyet και TGRT Haber, δε, ο Ερντογάν διέταξε την αλλαγή πορείας του προεδρικού αεροσκάφους ενώ βρισκόταν έτοιμο να προσγειωθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ, όταν ενημερώθηκε αρχικά ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

Το αεροσκάφος φέρεται να ανέστειλε την προσγείωση πάνω στον διάδρομο, να άλλαξε πορεία και στη συνέχεια να πετά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα κάνοντας κύκλους, ενώ το προεδρικό επιτελείο ζητούσε επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η Χαντέ Φιράτ, δημοσιογράφος της εφημερίδας Hürriyet στην Άγκυρα, επιβεβαίωσε το συμβάν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χάσαμε τον διάδρομο προσγείωσης. Ξαφνικά, καθώς ετοιμαζόμασταν να προσγειωθούμε, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν, υπήρχε η αίσθηση ότι το αεροπλάνο θα μπορούσε να αλλάξει κατεύθυνση ανά πάσα στιγμή».

Λίγη ώρα αργότερα, πάντως, αφού επιβεβαιώθηκε ότι ο Νετανιάχου δεν θα παρευρεθεί, δόθηκε εντολή για προσγείωση και το αεροσκάφος του Ερντογάν προσγειώθηκε τελικά στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε προσκληθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει στη συνάντηση των διεθνών ηγετών στο Σαρμ ελ-Σέιχ, αλλά αρνήθηκε «λόγω της χρονικής εγγύτητας με την έναρξη εβραϊκής θρησκευτικής εορτής». «Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για την πρόσκληση και για τις προσπάθειές του να διευρύνει τον κύκλο της ειρήνης» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ποια κράτη συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα

Αμερική

ΗΠΑ

Καναδάς

Μέση Ανατολή

Μπαχρέιν

Αίγυπτος

Ιράκ

Ιορδανία

Κουβέιτ

Ομάν

Παλαιστινιακή Αρχή

Κατάρ

Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ευρώπη

Κύπρος

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ιταλία

Νορβηγία

Ολλανδία

Ισπανία

Βρετανία

Ευρύτερη Ασία

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Ινδία

Ινδονησία

Ιαπωνία

Πακιστάν

Διεθνείς οργανισμοί