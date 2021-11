Ο GOAT τράγος πουλήθηκε για 21.000 δολάρια στην Αυστραλία

Κάτοικος της πόλης Κόμπαρ, δυτικά της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην Αυστραλία κυκλοφορεί σήμερα παγκοσμίως, στα media ως “the buyer of the most expensive goat”. Δεν πήρε κάποιον τίτλο Greatest of all Time, αλλά έναν πραγματικό τράγο, είδους που απειλείται (Marrakesh). Έδωσε το ποσό των 21.000 αυστραλιανών δολαρίων (13.500 ευρώ) για να τον αποκτήσει.

Η προηγούμενη τιμή ρεκόρ ήταν στα 12.000 δολάρια. Ο τράγος βγήκε σε δημοπρασία, με τον Άντριου Μόζλι να περιγράφει το τελευταίο του απόκτημα ως “εξόχως στιλάτο” και “μια εξαιρετική επένδυση. Η συγκεκριμένη κατσίκα είναι ωραία και πολύ ελεύθερη στην κίνηση. Δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά έχει πρώιμη ανάπτυξη μυών και λίπους”.

Όπως τόνισε, εν προκειμένω δεν μετράει το μέγεθος, αλλά η κατάσταση του ζώου που θα επιτρέψει την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή. “Οι αριθμοί των άγριων γιδιών μειώνονται διαρκώς και η απαίτηση για το κρέας τους είναι τεράστια” εξήγησε ο Μόζλι, ο οποίος διατηρεί με τη σύζυγο του φάρμα προβάτων και βοοειδών “τα οποία έχουν πληρώσει τα δίδακτρα του σχολείου και του πανεπιστημίου, τα έξοδα του αρραβώνα και του γάμου και το πρώτο αυτοκίνητο, μεταξύ πολλών άλλων”.

