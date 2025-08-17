Ο καπνός από τη φωτιά στα Δαρδανέλια “έπνιξε” το Αιγαίο

Μέχρι και την Άνδρο έφτασε ο καπνός από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά.

Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα που σαρώνει τη βορειοδυτική Τουρκία, με συνεχείς εκκενώσεις χωριών και τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο κυβερνήτης του Τσανάκαλε, Ομέρ Τοραμάν, σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε πως τελευταίο εκκενώθηκε το χωριό Ilgardere στην επαρχία Gelibolu στην Τουρκία, ανεβάζοντας τον αριθμό των χωριών που έχουν εκκενωθεί σε έξι.

“Μέχρι στιγμής, η φωτιά δεν έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση τόσο από αέρος όσο και από την ξηρά, με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο”, έγραψε.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν με ταχύτητα που αγγίζει τα 50 χλμ/ώρα, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Τσανάκαλε και επηρεάζοντας και τη χώρα μας, αφού οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο έχουν μεταφέρει τον καπνό ακόμα και μέχρι την Άνδρο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως “η φωτιά στα Δαρδανέλια ‘πνίγει’ με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που είναι έντονη και στην Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα.

Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα. Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα“.

Ανάλογη ανάρτησή έκανε και ο Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο οποίος σχολίασε πως το πρωί της Κυριακής (17/08) “ο καπνός από τις πυρκαγιές στην Τουρκία καλύπτει μεγάλο μέρος του Αιγαίου ακολουθώντας το δρόμο του μελτεμιού”.

Ο ίδιος τονίζει ότι ο καπνός έχει φτάσει με τη μορφή τόξου από την Τουρκία, νότια της Λήμνου, στη Σκύρο τις Δυτικές Κυκλάδες και στη συνέχεια βόρεια της Κρήτης προς Κάσο και Κάρπαθο.

Το Τσανάκαλε, μαζί με τις επαρχίες Κοτζαέλι και Προύσα, έχει δοκιμαστεί τον τελευταίο μήνα από αλλεπάλληλες δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τον καύσωνα, τη χαμηλή υγρασία και τους ισχυρούς ανέμους.