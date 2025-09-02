Ο Κιμ Γιονγκ Ουν μπήκε στην Κίνα με το “Air Force One” των τρένων

O Kιμ Γιονγκ Ουν έκανε το ταξίδι από τη Βόρεα Κορέα στην Κίνα με το αγαπημένο του, υπερπολυτελές και θωρακισμένο πράσινο τρένο. Τι το κάνει μοναδικό.

O Κιμ Γιονγκ Ουν είναι εκ των υψηλών προσκεκλημένων του Σι Τζινπίνγκ, για την στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει την Τετάρτη, στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου.

Είναι η κορύφωση των εορτασμών της επετείου 80 χρόνων από την “Ημέρα της Νίκης”, δηλαδή του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ασία, με την παράδοση της Ιαπωνίας.

Eίναι η πρώτη επίσκεψη του Κιμ στην Κίνα, από το 2019 και η πρώτη φορά που ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρακολουθεί κινεζική στρατιωτική παρέλαση, από το 1956.

Ένας άλλος υψηλός καλεσμένος είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίον αναμένεται να συναντηθεί ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ώστε να συζητήσουν την επέκταση της συνεργασίας τους για τα πυρηνικά όπλα.

Πριν το ταξίδι του στην Κίνα, ο Κιμ επιθεώρησε μια νέα ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής πυραύλων, επί των εδαφών του. Επαίνεσε τη μετάβαση στην εποχή της αυτοματοποιημένης γραμμή παραγωγής, σημειώνοντας ότι αυξάνει κατακόρυφα την παραγωγή πυραύλων και εξασφαλίζει υψηλότερη ποιότητα.

Oι πληροφορίες τον θέλουν να αναχώρησε τη Δευτέρα το βράδυ από την Πιονγιάνγκ, με το πράσινο θωρακισμένο του τρένο, που έχει το όνομα Taeyangho. Σημαίνει ήλιος.

Είναι το Air Force One, σε έκδοση τρένου.

Το Taeyangho ταξιδεύει κυρίως τη νύχτα, ώστε να αποφεύγεται η ανίχνευση του και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, γυναίκες τραγουδίστριες διασκεδάζουν τον ηγέτη.

Δεν υπάρχει κάτι που δεν μεταφέρει ο Κιμ, με το πράσινο τρένο του. Press Office of the Primorye Territory Administration via AP Alexander Safronov

Ο Κιμ θυσιάζει την ταχύτητα για την ασφάλεια του

Το πράσινο τρένο είναι σύμβολο της δυναστείας των Κιμ. Χρησιμοποιείται από τρεις γενιές ηγετών της χώρας—Κιμ Ιλ-σουνγκ, Κιμ Γιονγκ-ιλ και Κιμ Γιονγκ-ουν, για ταξίδια στο εξωτερικό και προς την Κίνα και τη Ρωσία.

Η κατασκευή του άρχισε επί Κιμ Ιλ-σουνγκ, όταν έλαβε δώρο ένα βαγόνι από τον Στάλιν, επειδή φοβόταν τις πτήσεις.

Είναι χρώματος σκούρου πράσινου, με μια κίτρινη λωρίδα κατά μήκος. Οι πληροφορίες που υπάρχουν για αυτό, αναφέρουν πως έχει από 20 θωρακισμένα βαγόνια, εξαιρουμένων των μηχανών και το συνολικό του μήκος είναι 576 μέτρα. Πιστεύεται πως κατασκευάστηκε σε εργοστάσιο της Πιονγιάνγκ, με κινεζικά μοντέλα μηχανών και βαγονιών.

Κάθε βαγόνι έχει αλεξίσφαιρα παράθυρα, ενισχυμένους τύπους και δάπεδα για προστασία από εκρηκτικά. Όλα αυτά το κάνουν πολύ βαρύ και αργό: η μέση ταχύτητα του είναι τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Επιταχύνει ελαφρώς, όταν μπαίνει στο κινεζικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο Ρώσος αξιωματούχος, Κονσταντίν Πουλικόφσκι, ο οποίος ταξίδεψε με το τρένο το 2001, έχει δώσει πληροφορίες για αυτό.

Για παράδειγμα, το πρώτο βαγόνι χειρίζεται τους ελέγχους ασφαλείας, ενώ το τελευταίο μεταφέρει σωματοφύλακες, προσωπικό και ιατρικούς εμπειρογνώμονες.

Σε ένα βαγόνι υπάρχει το υπνοδωμάτιο και το μπάνιο που χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο Κιμ. Σε άλλο έχει δημιουργηθεί αίθουσα συνεδριάσεων, με ένα μακρύ λευκό τραπέζι, τηλεοράσεις και δορυφορικά τηλέφωνα, ώστε να παρακολουθεί τα πάντα ο Βορειοκορεάτης και να μπορεί να δίνει εντολές εν κινήσει, αν το θέλει.

Όλα τα βαγόνια συνδέονται με σύστημα δορυφορικής επικοινωνίας, ώστε να έχει “πρόσβαση” παντού ο Κιμ.

Προφανώς έχει προβλεφτεί και εστιατόριο πολυτελείας (σερβίρονται πιάτα κορεατικά, αλλά και σπεσιαλιτέ άλλων χωρών και υπάρχει πρόχειρη μια λίστα με μπορντό), βαγόνι για συναντήσεις με αξιωματούχους (πχ το 2018 επιβιβάστηκαν Κινέζοι αξιωματούχοι για συνομιλίες, πριν τη συνάντηση Κιμ-Σι) και ένα γραφείο για τον Κιμ, ενώ δυο βαγόνια έχουν αφοσιωθεί στη μεταφορά των θωρακισμένων Mercedes του.

Iδού πώς είναι το γραφείο του, με τις επίσημες πηγές της Βόρειας Κορέας να παρέχουν το ντοκουμέντο, από το σημερινό του ταξίδι. Στην φωτογραφία εμφανίζονται και οι αξιωματούχοι του που τον συνοδεύουν στην Κίνα και συγκεκριμένα, η υπουργός Εξωτερικών, Τσο Σον Χι και ο διευθυντής του τμήματος Διεθνών Σχέσεων και σύμβουλος του ηγέτη, Κιν Σονγκ Ναμ.

Πληροφορίες επίσης, αναφέρουν ότι εντός των συνόρων της Βόρειας Κορέας, υπάρχουν 20 ιδιωτικοί σταθμοί για το τρένο του ηγέτη, εκ των οποίων κάποιοι έχουν και μυστικά παλάτια.

Πόσοι φροντίζουν για τα ευχάριστα ταξίδια του πράσινου τρένου

Ο Κιμ έχει ένα θέμα με την ασφάλεια του και για αυτό φροντίζει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να νιώθει άνετος.

Σε κάθε ταξίδι, του Taeyangho προηγείται άλλο τρένο, που ελέγχει τη διαδρομή για βόμβες και άλλες απειλές. Ένα τρίτο τρένο μεταφέρει επιπλέον φρουρά και προμήθειες.

Επιπλέον, περίπου 100 πράκτορες ελέγχουν εκ των προτέρων τους σταθμούς και τη διαδρομή, με ελικόπτερα και αεροσκάφη να παρέχουν εναέρια υποστήριξη.

Όταν το τρένο πλησιάζει έναν σταθμό, η ισχύς σε άλλες γραμμές διακόπτεται, ώστε να αποτραπεί η κίνηση άλλων τρένων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τρένο είναι εξοπλισμένο και με όπλα, όπως και με ένα ελικόπτερο, αν τυχόν χρειαστεί να κάνει μια γρήγορη έξοδο ο Κιμ.

Εν αντιθέσει με τους προηγούμενους ηγέτες της χώρας του, δεν φοβάται τα αεροπλάνα. Προτιμά όμως, τις ανέσεις που του προσφέρει το πράσινο τρένο του και για αυτό το διάλεξε και τώρα, για τη μετακίνηση του στην Κίνα.