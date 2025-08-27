Ο Μακρόν απαντά στον Νετανιάχου για την Παλαιστίνη – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Ο Εμανουέλ Μακρόν απορρίπτει τις κατηγορίες του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να προστατεύσει τους Γάλλους Εβραίους από αντισημιτικές επιθέσεις, ενώ υπερασπίζεται την πρωτοβουλία του για αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπογράμμισε σε επιστολή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δεν προωθεί τον αντισημιτισμό, αντιθέτως πρόκειται για «ουσιαστική» πορεία προς την ασφάλεια τόσο για το Ισραήλ όσο και για την Ευρώπη.

«Η αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός θα αποκτήσει κράτος βασίζεται στην πεποίθησή μας ότι η διαρκής ειρήνη είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ» τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος στην ιδιωτική επιστολή, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή των New York Times.

Ο Μακρόν, απαντώντας στις κατηγορίες ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να προστατεύσει τους Γάλλους Εβραίους, χαρακτήρισε τις αντισημιτικές επιθέσεις «αποτρόπαιες» και επισήμανε πως ο αγώνας κατά αυτών αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» από την «πρώτη κιόλας ημέρα» της θητείας του.

Η επιστολή αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στη διπλωματική αντιπαράθεση που πήρε μεγάλες διαστάσεις, με δημόσιες κατηγορίες και σειρά επιστολών, μετά την ανακοίνωση του Μακρόν τον περασμένο μήνα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει επίσης παλαιστινιακό κράτος, εάν δεν υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Ο Καναδάς και η Αυστραλία ανακοίνωσαν, επίσης, ότι θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ακολούθως, η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία συνδιοργάνωσαν διάσκεψη στη Νέα Υόρκη, όπου περισσότερες από 60 χώρες υπέγραψαν διακήρυξη όπου περιγράφεται πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και την επιδίωξη πλήρους αφοπλισμού της Χαμάς.

Η αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ανακοίνωση του Μακρόν ήταν άμεση. Σε επιστολή με ημερομηνία 17 Αυγούστου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέκρινε τον Γάλλο πρόεδρο για την «ανησυχητική αύξηση» των αντισημιτικών επιθέσεων στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για «έλλειψη αποφασιστικής δράσης».

«Η έκκλησή σας για παλαιστινιακό κράτος ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ενθαρρύνει όσους απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και ενθαρρύνει το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα παραμονεύει στους δρόμους σας».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η αμερικανική πλευρά. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή στη Wall Street Journal την Κυριακή, στην οποία σημείωνε ότι «οι δημόσιες επιπλήξεις του Ισραήλ και οι κινήσεις υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, τροφοδοτούν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο την εβραϊκή ζωή στη Γαλλία». Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την Τρίτη πως «συμφωνούμε με τα σχόλιά του».

Απαντώντας, ο Μακρόν ανέφερε ότι είχε την «ευγένεια» να ενημερώσει εκ των προτέρων τον Νετανιάχου για τη δημοσιοποίηση της επιστολής του, προκειμένου –όπως τόνισε– «να υπάρξει σαφήνεια στη συζήτησή μας».

Στην επιστολή του, αυτοχαρακτηρίζεται «πιστός φίλος» του Ισραηλινού ηγέτη, τονίζοντας όμως ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς δεν προκαλεί μόνο «μια τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα που τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει», αλλά τροφοδοτεί και την άνοδο του αντισημιτισμού παγκοσμίως.

«Η κατοχή της Γάζας, ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός και η πείνα των Παλαιστινίων, η μισαλλόδοξη και απανθρωπιστική ρητορική και η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης δεν θα φέρουν ποτέ τη νίκη στο Ισραήλ» έγραψε χαρακτηριστικά. «Αντιθέτως, αυτές οι ενέργειες θα απομονώσουν ακόμη περισσότερο τη χώρα σας, θα ενθαρρύνουν όσους τις χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για τον αντισημιτισμό και θα θέσουν σε κίνδυνο τις εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο».

Ήδη στους 22 μήνες πολέμου στη Γάζα, η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η στρατιωτική εκστρατεία στοχεύει στην εξάλειψη της Χαμάς ως στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης στον θύλακα. Ωστόσο, η επιχείρηση έχει εκτοπίσει τη συντριπτική πλειονότητα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων και έχει προκαλέσει πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.

Αυτήν την εβδομάδα, διεθνής ομάδα ειδικών για την επισιτιστική ασφάλεια, την οποία συμβουλεύεται ο ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι λιμός έχει πλήξει την περιοχή της Πόλης της Γάζας. Το ισραηλινό ΥΠΕΞ διέψευσε τον ισχυρισμό.

Στο μεταξύ, οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς παραμένουν σε αδιέξοδο. Ωστόσο, στη διάσκεψη του Ιουλίου στη Νέα Υόρκη διαμορφώθηκε περίγραμμα ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. «Σας προσφέρουμε έναν δρόμο προς τα εμπρός, με αξιόπιστες δεσμεύσεις από τη διεθνή κοινότητα και περιφερειακούς εταίρους που θα στηρίξουν την ειρήνη» έγραψε στον Νετανιάχου, για να καταλήξει: «Εσείς ποιον δρόμο μπορείτε να προσφέρετε;».

Σε ό,τι αφορά τις αντισημιτικές επιθέσεις στη Γαλλία, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι η κυβέρνησή του έχει διαθέσει 15.000 αστυνομικούς για την προστασία εβραϊκών χώρων συνάθροισης μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ πρόσφατα πέρασε νόμο για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στην ανώτατη εκπαίδευση.

«Ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού δεν πρέπει να εργαλειοποιείται» κατέληξε ο Μακρόν.