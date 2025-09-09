Ο Μακρόν διόρισε νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Λίγες μόλις ώρες μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε νέο πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Ο Λεκορνί γίνεται έτσι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια, με τη χώρα να είναι σε πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

Ποιος είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Λεκορνί ήταν μεταξύ των φαβορί για την πρωθυπουργία και μπορεί να σχηματίσει γρήγορα και άμεσα μια γερή κυβέρνηση. Αυτό έχει σημασία καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Κυρίως, γιατί την Τετάρτη (10/9) και την επόμενη Πέμπτη (18/9) είναι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις και απεργίες στη Γαλλία και το κλίμα είναι φορτισμένο.

«Ο 39χρονος Λεκορνί είναι ο μόνος υπουργός που έχει παραμείνει στην κυβέρνηση από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017» έγραφε προ ημερών το Politico.

Ο μέχρι πρότινος υπουργός Αμυνας της Γαλλίας μπήκε στην πολιτική νωρίς. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, έγινε ο νεότερος σε ηλικία κοινοβουλευτικός βοηθός στα γαλλικά χρονικά. Στην πορεία, διετέλεσε δήμαρχος του Βερνόν, στην περιοχή της Νορμανδίας.

Προτού πάρει θέση στο πλευρό του Μακρόν το 2017 και αρχίσει να αναλαμβάνει σειρά από χαρτοφυλάκια, ήταν επί χρόνια μέλος των Γάλλων Ρεπουμπλικανών (Les Républicains, πρώην UMP, της παράταξης δηλαδή των Σιράκ και Σαρκοζί).

Ως υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, από τον Μάιο του 2022 και έπειτα, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις άλλες διεθνείς κρίσεις, ο 39χρονος έχει γίνει το πρόσωπο της γαλλικής αμυντικής ανασύνταξης και του γαλλικού «επανεξοπλισμού», γεγονός που του έχει δώσει υπερκομματικούς «πόντους» ενισχύοντας το προφίλ του εντός των γαλλικών συνόρων αλλά και διεθνώς.

Διόλου τυχαία, στις ομιλίες επικαλείται συχνά τον Ντε Γκωλ, ενώ παρουσιάζεται να έχει καλές σχέσεις και με τον –επίσης ανερχόμενο πολιτικά– Γερμανό υπουργό Αμυνας Μπόρις Πιστόριους.