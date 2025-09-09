Γαλλία: Ο Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν – Οι πιθανοί διάδοχοι

Την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν υπέβαλε ο Φρανσουά Μπαϊρού.

Στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλει την επιστολή παραίτησής του στον Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε ο πρώην, πλέον, πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού το μεσημέρι της Τρίτης (9/9), με τον Γάλλο πρόεδρο να βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση για να επιλέξει τον διάδοχό του.

Στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων, αφού κατέθεσε την επιστολή παραίτησής του. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Μπαϊρού πέρασε από τις πύλες του προεδρικού μεγάρου λίγο πριν από τις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) για να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος από σήμερα ψάχνει τον πέμπτο πρωθυπουργό του.

Χθες βράδυ ο Μακρόν δήλωσε «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, με θητεία μόλις εννέα μήνες.

Στην ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του, ο Μπαϊρού καταψηφίστηκε, με μόλις 194 ψήφους υπέρ και 364 κατά.

Η “σπαζοκεφαλιά” που καλείται να λύσει τώρα ο πρόεδρος της Γαλλίας, είναι η εξής: ορισμός ενός πρωθυπουργού που θα είναι σε θέση να «επιβιώσει» σε ένα χωρίς πλειοψηφία, κατακερματισμένο κοινοβουλευτικό περιβάλλον χωρισμένο σε τρία μπλοκ, την συμμαχία της αριστεράς, την κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά.

Πολλοί εκτιμούν πως ο Μακρόν τώρα θα αναζητήσει πρωθυπουργό όχι από την κεντροδεξιά (απέτυχαν όλες οι επιλογές του από τον χώρο αυτό), αλλά από τους Σοσιαλιστές, με την “ελπίδα” να περάσει τα νέα του μέτρα.

Ο Μακρόν αντιμετωπίζει μια έντονη πρόκληση στο να διατηρήσει την “ενότητα του κέντρου”, ενώ το κόμμα της Λεπέν που βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων καθώς και η Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, βρίσκονται σε μια εκστρατεία εναντίον του. Παρόλα αυτά, οι εξισώσεις που καλείται να λύσει ο Γάλλος πρόεδρος είναι παραπάνω από δύσκολες, αφού τόσο οι κεντροδεξιοί Les Républicains όσο και οι Σοσιαλιστές διαφωνούν ριζικά ως προς τους στόχους της οικονομικής πολιτικής, παρά τις ανησυχίες για κατάρρευση της γαλλικής οικονομίας.

Οι επιλογές του Μακρόν για τη διαδοχή Μπαϊρού

Ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) δήλωσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να κυβερνήσει αν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τους το ζητήσει.

Ως επικεφαλής του, ο Ολιβιέ Φορέ θα ήταν μια από τις πιθανές επιλογές. Ο 57χρονος διαθέτει μια ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση.

Είναι μια μετριοπαθής και μετρημένη προσωπικότητα που έχει περάσει τη ζωή του στην πολιτική των Σοσιαλιστών. Το κύριο μειονέκτημά του είναι η ταραχώδης σχέση του κόμματος με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Γι’ αυτό ο Μακρόν θα μπορούσε να στραφεί σε μια προσωπικότητα που να έχει ευρύτερη σύνδεση με τους Σοσιαλιστές, αλλά να μην ανήκει απαραίτητα στις τάξεις τους. Δύο τέτοιες προσωπικότητες είναι ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, και ο έμπειρος πρώην υπουργός Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής της Cour des Comptes (του επίσημου λογιστικού γραφείου).

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πιθανότητα είναι ο σημερινός υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, ο οποίος, αν και επαγγελματικά τραπεζίτης, είναι γνωστός για τις κοινωνικο-φιλελεύθερες απόψεις του.

Εάν ο Μακρόν αποφασίσει να παραμείνει στο κέντρο και τη δεξιά, η πρώτη του επιλογή θα ήταν πιθανώς ο υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ.

Ο 39χρονος ήταν υποψήφιος τον Δεκέμβριο πριν από τον διορισμό του Φρανσουά Μπαϊρού. Λέγεται ότι είναι κοντά στον Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος του έχει αναθέσει την ανάπτυξη των γαλλικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Πολιτικός συντηρητικός, ο Λεκορνύ ήταν μέλος του Γκωλιστικού κόμματος UMP και του διαδόχου του, των Ρεπουμπλικανών (LR). Αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του Μακρόν όταν ο πρόεδρος εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 2017.

Μια άλλη συντηρητική προσωπικότητα του οποίου το όνομα έχει αναφερθεί είναι η νυν υπουργός Εργασίας και Υγείας, Κατερίνα Βοτρίν.

Δύο άλλες πιθανότητες από την κυβέρνηση είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό, ο οποίος ηγείται τώρα των Ρεπουμπλικανών (LR), και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν.

Αλλά, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στις προεδρικές εκλογές του 2027, δεν είναι βέβαιο αν ήθελαν αυτοί οι «βαρόνοι» να αναλάβουν αυτό το «θανατηφόρο φιλί» για τις εκλογές, που σημαίνει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Μακρόν.