Ο Μακρόν προσπαθεί να κερδίσει τους Γάλλους μιλώντας για “εμφύλιο πόλεμο”

“Η νίκη της άκρας Αριστεράς ή της Ακροδεξιάς στις εκλογές, κινδυνεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία” δήλωσε ο Μακρόν.

Στη θεωρία των δύο άκρων κατέφυγε για μια ακόμα φορά, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς προειδοποίησε πως τόσο ο ακροδεξιός “Εθνικός Συναγερμός” όσο και το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς, κινδυνεύουν να φέρουν “εμφύλιο πόλεμο” στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα TheGuardian, ο Μακρόν μιλώντας στο podcast Generation Do It Yourself, δήλωσε ότι το μανιφέστο του ακροδεξιού κόμματος -το οποίο βγαίνει πρώτο στις δημοσκοπήσεις- και οι λύσεις που προτείνουν σχετικά με την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση βασίζονται στον “στιγματισμό ή τον διχασμό”.

“Νομίζω ότι οι λύσεις που δίνει η ακροδεξιά είναι εκτός θέματος, διότι κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία ή την καταγωγή τους και γι’ αυτό οδηγεί στο διχασμό και στον εμφύλιο πόλεμο”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε την ίδια κριτική στο ακροαριστερό κόμμα La France Insoumise (LFI), το οποίο αποτελεί μέρος του συνασπισμού του Νέου Λαϊκού Μετώπου.

“Υπάρχει ένας εμφύλιος πόλεμος πίσω από αυτό, επειδή κατηγοριοποιείς τους ανθρώπους αποκλειστικά και μόνο με βάση τις θρησκευτικές τους απόψεις ή την κοινότητα στην οποία ανήκουν, κάτι που κατά κάποιον τρόπο είναι ένα μέσο για να δικαιολογήσεις την απομόνωσή τους από την ευρύτερη κοινωνία, και σε αυτή την περίπτωση, θα έχεις έναν εμφύλιο πόλεμο με εκείνους που δεν μοιράζονται τις ίδιες αξίες”, δήλωσε.

Κληθείς να απαντήσει στα σχόλια του Μακρόν, ο 28χρονος ηγέτης του Εθνικού Μετώπου, Τζόρνταν Μπαρντέλα, σημείωσε πως, “Ένας πρόεδρος δεν θα έπρεπε να το λέει αυτό”.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, καταδίκασε τις δηλώσεις Μακρόν σε συνέντευξή του στην τηλεόραση France 2, λέγοντας ότι οι πολιτικές του ίδιου του Μακρόν είναι αυτές που προκαλούν εμφύλιες ταραχές, για παράδειγμα στα εδάφη της Νέας Καληδονίας.

Σημειώνεται πως οι παραπάνω δηλώσεις του Γάλλου προέδρου ήρθαν λίγες ημέρες αφού το Εθνικό Μέτωπο δημοσίευσε το προεκλογικό του μανιφέστο, το οποίο υπόσχεται να περιορίσει τη μετανάστευση και να καταργήσει τα δικαιώματα ιθαγένειας για τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν στη Γαλλία από αλλοδαπούς γονείς.

Κατά την παρουσίαση του μανιφέστου στο Παρίσι, ο Μπαρντελά δήλωσε ότι η μακροπρόθεσμη προτεραιότητα του κόμματος είναι να “ξαναστήσει τη Γαλλία στα πόδια της”, εισάγοντας αυτό που αποκάλεσε “έναν απαραίτητο νόμο κατά των ισλαμιστικών ιδεολογιών”. Οι λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου δεν διευκρινίστηκαν.