Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ έσπασε ρεκόρ views στα social media – Πόσα έκανε

Η συγκινητική και πολυαναμενόμενη επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στο ABC έχει ήδη εκατομμύρια προβολές και σύντομα αναμένεται να γίνει ο πιο δημοφιλής μονόλογος του “Jimmy Kimmel Live!” στο YouTube.

Περισσότερα από 16 εκατομμύρια views χάρισαν οι χρήστες σε YouTube και Instagram στον μονόλογο του Τζίμι Κίμελ για την επιστροφή του στις αμερικανικές τηλεοπτικές οθόνες χθες, μετά την απόφαση του ABC και της Disney να επιστρέψουν την εκπομπή στον “αέρα”.

Έως σήμερα το μεσημέρι, ο μονόλογος του Κίμελ είχε συγκεντρώσει 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube – αυτή τη στιγμή το βίντεο μετράει 12.354.701 προβολές– και 5 εκατομμύρια στο Instagram. Στον επίσημο λογαριασμό του show στο YouTube βρίσκονται αναρτημένα πολλά σύντομα βίντεο με σκετς και συνεντεύξεις καλεσμένων που έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια κλικ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο μονόλογος το βράδυ της Τρίτης φαίνεται ότι θα σπάσει το ρεκόρ όσον αφορά τα βίντεο με μονόλογους στην αρχή της εκπομπής.

Ο πιο δημοφιλής μονόλογος του Κίμελ αφορά μία άλλη σοβαρή περίσταση, προσωπική αυτή τη φορά, όταν ο παρουσιαστής αποκάλυψε λεπτομέρειες της γέννησης του γιου του και της καρδιακής νόσου που είχε πριν 8 χρόνια. Το βίντεο μετρά 14 εκατομμύρια προβολές.

Στη δεύτερη θέση, με 13 εκατομμύρια views, βρίσκεται η αναφορά του Κίμελ στο περιβόητο χαστούκι που έδωσε ο Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ στα Όσκαρ πριν 3 χρόνια.

Άλλοι δημοφιλείς μονόλογοι περιλαμβάνουν τα σχόλια για τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στο μουσικό φεστιβάλ Route 91 Harvest στο Λας Βέγκας το 2017 (10 εκατομμύρια προβολές) και τον Κίμελ που αντιδρά στην εκλογή του Προέδρου Trump τον περασμένο Νοέμβριο (9 εκατομμύρια προβολές).

Ο Κίμελ επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα έξι ημέρες αφότου τα σχόλιά του σχετικά με τον φόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ οδήγησαν την Disney να διακόψει την προβολή του σόου υπό την πίεση της διοίκησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Disney αρχικά είχε πει ότι ορισμένες από τις δηλώσεις του Κίμελ ήταν “άκαιρες” και “σκληρές”.

Οι όμιλοι Nexstar Media Group και Sinclair επέλεξαν χθες και οι δύο να μην προβάλλουν το “Jimmy Kimmel Live” μέσω των 70 σταθμών τους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 23% των αμερικανικών νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει πως το σόου δεν προβλήθηκε σε περιοχές όπως το Σολτ Λέικ Σίτι, η Γιούτα, το Νάσβιλ και η Νέα Ορλεάνη. Επιπλέον, δεν προβλήθηκε στην Ουάσιγκτον.

Εντούτοις, η Disney έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς το σόου σε διάφορες πλατφόρμες streaming, που είναι προσβάσιμες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Disney, μητρική εταιρεία του τηλεοπτικού δικτύου ABC, από το οποίο προβάλλεται η εκπομπή του διάσημου παρουσιαστή, ανέστειλε την παραγωγή της τη 17η Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Τζίμι Κίμελ είπε στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόθυμοι να χαρακτηρίσουν τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ “οτιδήποτε άλλο από έναν εξ αυτών” και τους κατηγόρησε πως προσπαθούν να “αποκομίσουν πολιτικά κέρδη” από τη δολοφονία του Κερκ.

“Δεν είχα ποτέ πρόθεση να υποβαθμίσω τον φόνο ενός νεαρού άνδρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτα διασκεδαστικό σε αυτό”, είπε μεταξύ άλλων χθες ο Κίμελ, με τη φωνή του να σπάει από συγκίνηση, λίγα λεπτά αφότου βγήκε στη σκηνή εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων από το κοινό.