Τζίμι Κίμελ: Με δάκρυα στα μάτια στην επιστροφή του – Η “συγγνώμη”, οι αιχμές και το “ευχαριστώ”

Με δάκρυα στα μάτια ο Τζίμι Κίμελ ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξή του, ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ και στράφηκε ξανά κατά του Τραμπ.

Μετά από έξι ημέρες σιωπής, ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε συγκινημένος το βράδυ της Τρίτης στη σκηνή του “Jimmy Kimmel Live!” με το κοινό να τον αποθεώνει και τον ίδιο να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ και τις πολιτικές αιχμές. Η επιστροφή του ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της αμερικανικής τηλεόρασης, καθώς η αναστολή του είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων γύρω από τη λογοκρισία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτική πίεση στα μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, λίγο πριν την επιστροφή του, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στον παρουσιαστή, χαρακτηρίζοντάς τον «ατάλαντο» και απειλώντας να «δοκιμάσει το ABC», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας νομικής μάχης.

Στην πρώτη του εκπομπή μετά τα γεγονότα, ο Κίμελ ανέβηκε στη σκηνή μέσα σε ένα πανδαιμόνιο χειροκροτημάτων και συνθημάτων από το κοινό. Με το πρώτο του αστείο έδειξε διάθεση αυτοσαρκασμού: «Δεν ξέρω ποιος είχε πιο περίεργες 48 ώρες, εγώ ή ο CEO της Tylenol».

Στη συνέχεια, όμως, ο τόνος έγινε πιο σοβαρός. Ευχαρίστησε συναδέλφους και θαυμαστές για τη στήριξή τους, ακόμη και όσους διαφωνούν με εκείνον αλλά υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του να μιλά. Μάλιστα, αναφέρθηκε ονομαστικά σε συντηρητικούς όπως ο Μπεν Σαπίρο, η Κάντας Όουενς, ο Τεντ Κρουζ και ο Ραντ Πολ.

Με δάκρυα στα μάτια, ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που ακούστηκαν τα σχόλιά του σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ: «Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να ελαφρύνω τον φόνο ενός νέου ανθρώπου», είπε συγκινημένος, αναγνωρίζοντας ότι τα λόγια του μπορεί να ήταν άκαιρα.

Ακολούθησαν σκληρές αιχμές κατά του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, αλλά και κατά του Τραμπ, ο οποίος ζητούσε την απόλυση άλλων παρουσιαστών όπως ο Φάλον και ο Μάγιερς. «Ο ηγέτης μας πανηγυρίζει όταν άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους επειδή δεν αντέχει ένα αστείο. Αυτό είναι αντι-αμερικανικό και επικίνδυνο», τόνισε.

Ο πιο συγκινητικός του λόγος ήρθε προς το τέλος του μονόλογου, όταν εξήρε τη στάση της Έρικα Κερκ, χήρας του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, η οποία συγχώρησε δημόσια τον δολοφόνο του συζύγου της. «Ήταν μια ανιδιοτελής πράξη χάρης που με άγγιξε βαθιά. Η Αμερική πρέπει να πάρει το παράδειγμά της», είπε με δάκρυα.

Ένα νέο ξεκίνημα για τον Κίμελ

Η επιστροφή του Κίμελ δεν ήταν μόνο τηλεοπτικό γεγονός αλλά και πολιτική δοκιμασία για τη Disney. Η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο πιέσεων και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, με καλέσματα για μποϊκοτάζ να πληθαίνουν. Ο ίδιος ο παρουσιαστής, πάντως, κάλεσε τους θεατές να μην εγκαταλείψουν τη Disney, σατιρίζοντας ακόμη και με ένα «μανιφέστο» για το πώς να επανενεργοποιήσουν τη συνδρομή τους στο Disney+.

Μετά από έναν πολυαναμενόμενο μονόλογο, γεμάτο συγγνώμες, αιχμές και συγκίνηση, ο Τζίμι Κίμελ έκλεισε λέγοντας:

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Σας ευχαριστώ που κάνατε τις φωνές σας να ακουστούν, ώστε να ακουστεί και η δική μου».