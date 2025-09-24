Ο πραγματικός λόγος που επέστρεψε στην τηλεόραση ο Τζίμι Κίμελ

To show του Κίμελ επανήλθε αλλά όχι σε όλη την Αμερική. Τι γίνεται με το συμβόλαιό του και το μέλλον του, αλλά και με τις νομικές επιπλοκές.

Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στο “Jimmy Kimmel Live!” ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός. Αρχικά το ABC αποφάσισε να αποσύρει το show επ’ αόριστον μετά τα σχόλια του Κίμελ για τη δολοφονία του Κερκ. Ο Κίμελ είχε πει πως “η συμμορία των MAGA προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δολοφονία”, παρουσιάζοντας τον δράστη “ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς”. “Κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να κερδίσουν πολιτικούς πόντους από αυτό”, είχε πει.

Μετά τα σχόλια η μακροβιότερη εκπομπή του ABC διεκόπη από όλο το δίκτυο, που περιλαμβάνει 32 θυγατρικές και 200 σταθμούς σε όλες τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση των επικεφαλής του ABC. Η απόφαση του δικτύου προκάλεσε αντιδράσεις σχετικά με την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ, ενώ ενέγειρε ερωτήματα σχετικά με το αν υπήρξε και παρέμβαση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Κίμεν “εντελώς ατάλαντο” λόγω της κριτικής που του ασκεί.

Η Ένωση Συγγραφέων Αμερικής (WGA), το εργατικό συνδικάτο του Χόλιγουντ, δήλωσε ότι η απόφαση αποτελεί παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων ελευθερίας του λόγου.

Ωστόσο, μία εβδομάδα μετά, το ABC και η Disney αποφάσισαν να επιστρέψουν την εκπομπή στον “αέρα”. “Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας ήδη τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Είναι μια απόφαση που πήραμε επειδή θεωρήσαμε ότι κάποια από τα σχόλια έγιναν σε κακή χρονικά στιγμή και δεν είχαν ευαισθησία”, ήταν η ανακοίνωση της Disney, στην οποία προστίθεται: “Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες έχοντας συζητήσεις με τον Jimmy και μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη”.

Στην επιστροφή του ο Κίμελ ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που μίλησε σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ (δεν είχε πάρει κάποια θέση για τον ίδιο τον 31χρονο), αναγνωρίζοντας πως τα σχόλιά του ήταν “άκαιρα”. Στη συνέχεια εξήρε τη στάση της Έρικα Κερκ, χήρας του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, η οποία συγχώρησε δημόσια τον δολοφόνο του συζύγου της. “Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πάρουμε από αυτή την τραγωδία, ελπίζω να είναι αυτό”, είπε.

Την ημέρα που πυροβολήθηκε ο Κερκ, ο Κίμελ έκανε άλλωστε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να καταδικάσει την επίθεση.

Ο παρουσιαστής δεν σταμάτησε την κριτική του πάντως προς τον Τραμπ, απαντώντας στα σχόλια του προέδρου πως το show του δεν έχει τηλεθέαση. “Έκανε ό,τι μπορούσε για να με ακυρώσει. Αντίθετα, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να δουν την εκπομπή. Αυτό γύρισε μπούμερανγκ. Μπορεί να χρειαστεί να δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία του Έπσταϊν για να μας αποσπάσει την προσοχή από αυτό”, είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το πώς και γιατί κόπηκε η εκπομπή του, είπε πως διαφώνησε με την απόφαση των επικεφαλής και το εξέφρασε. “Με επανέφεραν στον αέρα, και τους ευχαριστώ γι’ αυτό”, δήλωσε ενώ τους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που του δείχνουν εδώ και 23 χρόνια για να εκφράζεται ελεύθερα. Υπογράμμισε δε πως οι βραδινές εκπομπές αποτελούν έναν “βασικό πυλώνα ελευθερίας του λόγου και άσκησης κριτικής προς την εξουσία” και πως έτσι πρέπει να συνεχίσουν.

Θυμίζουμε πως για ανάλογους λόγους το δίκτυο CBS έχει ανακοινώσει πως και η εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. Το δίκτυο δήλωσε επισήμως ότι η κίνηση ήταν “καθαρά οικονομική απόφαση”, έναν ισχυρισμό που αμφισβήτησε ο Κόλμπερτ.

Οι παρουσιαστές Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγερς του NBC έχουν υπογράψει συμβόλαια έως το 2028 για το Tonight Show και το Late Night αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά, όπως έγραψε το CNN, το show δεν προβλήθηκε σε όλες τις ΗΠΑ. Οι εταιρείες Sinclair και Nexstar Media Group, που από κοινού κατέχουν περίπου μία στις πέντε θυγατρικές του ABC σε εθνικό επίπεδο, δήλωσαν πως δεν θα παρουσιάσουν τις επόμενες εκπομπές του Κίμελ στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς τους. Η Sinclair δήλωσε ότι θα μεταδώσει ειδησεογραφικά προγράμματα την ώρα της εκπομπής του Κίμελ.

“Οι συζητήσεις με το ABC βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς αξιολογούμε την πιθανή επιστροφή της σειράς”, δήλωσε εκπρόσωπος του Sinclair στο CNN. Η Nexstar δήλωσε ότι οι θυγατρικές της στο ABC θα συνεχίσουν να “μπλοκάρουν” το show προς ώρας. Ο Μπρένταν Καρ, στενός σύμμαχος του Προέδρου Τραμπ στην κορυφή της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, επαίνεσε τις αποφάσεις των δύο εταιρειών.

Σε κάθε περίπτωση πολλαπλές πηγές αναφέρουν πως το μέλλον του Τζίμι Κίμελ στο ABC είναι ούτως ή άλλως αβέβαιο, καθώς το συμβόλαιό του λήγει τον Μάιο του 2026. Μια άλλη πηγή αποκάλυψε πως ο Ο επικεφαλής της Disney, Μπομπ Ίγκερ, δεν θέλει να βρίσκεται σε πόλεμο με τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, το συμβόλαιο του Κίμελ με το ABC και τη Disney ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και σε αυτό εντάσσεται και το show “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” το οποίο επίσης παρουσιάζει ο Κίμελ. Ο μισθός του τον κατατάσσει ανάμεσα στις πιο ακριβοπληρωμένες προσωπικότητες της τηλεόρασης.

Σε περίπτωση που ο Κίμελ “κοβόταν” οριστικά για φέτος, το δίκτυο θα έπρεπε να τον αποζημιώσει μαζί με όλους τους συνεργάτες του. Όπως πάντως φέρεται να δήλωσε ο ίδιος, η απόφασή του να επιστρέψει ήταν και για λόγους “σεβασμού προς όλους όσους εργάζονται για την εκπομπή”. Ο 57χρονος φέρεται ακόμη να δήλωσε πως επιθυμεί να παρέχει χρόνο προς τους συνεργάτες του μέχρι τον Μάιο, “για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους”. Ο εκπρόσωπος του Κίμελ δεν απάντησε στο Page Six για σχολιασμό των παραπάνω, καθώς υπάρχουν υπόνοιες πως ο παρουσιαστής ήταν τόσο θιγμένος από το προσωρινό κόψιμο του show, που σκέφτηκε να μην επιστρέψει. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν διατεθειμένος ούτως ή άλλως να απολογηθεί για το σχόλιό του για τη δολοφονία Κερκ.

Σχετικά με το μέλλον του Κίμελ στο ABC, τα πράγματα περιπλέκονται. Σίγουρα ο ίδιος δείχνει να είναι δυσαρεστημένος, ενώ όπως είπαμε και η Disney δεν θέλει να πάει σε “πόλεμο” με τον Τραμπ. Πέραν πάντως της βραδινής εκπομπής, το ABC προσανατολιζόταν να τον κρατήσει για τον “Εκατομμυριούχο”, αλλά οι αποφάσεις για την ώρα είναι πρόωρες.

Εν κατακλείδι, αξίζει να υπογραμμίσουμε εδώ πως πρακτικά τόσο ο Κίμελ όσο και ο Κόλμπερτ δεν θα μπορούσαν να “κοπούν” τώρα, εν μέσω σεζόν, παρά μόνο αν το αποφάσιζαν οι ίδιοι. Αυτό γιατί η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία του λόγου και άλλα δικαιώματα από την κυβερνητική παρέμβαση (εκτός αν προκύπτει προτροπή σε βία). Σε μια κρίσιμη απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το 1963 δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα “σύστημα άτυπης λογοκρισίας” πιέζοντας ιδιωτικούς φορείς. Ο Κίμελ θα μπορούσε λοιπόν να μηνύσει Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) καθώς και το ίδιο το ABC για παραβίαση της σύμβασής του ή για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Αν γίνονταν τα παραπάνω, ο Κίμελ θα έπρεπε να αποδείξει ότι το “κόψιμο” της εκπομπής οφείλεται σε παρέμβαση κυβερνητικών αξιωματούχων και σίγουρα όλα αυτά θα έπλητταν το όνομα τόσο του ABC, όσο και της Disney.

Σημειώνεται πως ο Κίμελ, ο οποίος συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προσωπικότητες των τηλεοπτικών εκπομπών στις ΗΠΑ, είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής του Jimmy Kimmel Live! από το 2003 και παρουσίασε τα Όσκαρ τέσσερις φορές.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν καταλήξει σε συμβιβασμούς με το CBS και το ABC για ρεπορτάζ τους που του ασκούσαν κριτική, ενώ έχει κινηθεί νομικά έχει κινηθεί νομικά κατά της Wall Street Journal και των New York Times.