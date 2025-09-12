Ο Πούτιν εξέθεσε τον Τραμπ – Παγώνουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία

Σε «παύση» βρίσκονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε αναστολή των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες για την παρεμπόδιση των διαπραγματεύσεων, ενώ τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.

Η ανακοίνωση ήρθε ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς στις ουκρανικές πόλεις και οι μάχες στην περιοχή του Ντονέτσκ συνεχίζονται με σφοδρότητα.

«Τα κανάλια επικοινωνίας υπάρχουν και είναι καλά εδραιωμένα. Οι διαπραγματευτές μας μπορούν να επικοινωνούν μέσω αυτών, αλλά προς το παρόν είναι πιο σωστό να πούμε ότι έχουμε μια παύση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (12/9). «Η ρωσική πλευρά παραμένει έτοιμη να ακολουθήσει τον δρόμο του ειρηνικού διαλόγου, αλλά είναι αλήθεια ότι οι Ευρωπαίοι δυσχεραίνουν αυτήν την πορεία», πρόσθεσε χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ ήθελαν να επικεντρωθούν άμεσα σε μια λύση για το τέλος του πολέμου. Ο Τραμπ μάλιστα είχε χαρακτήρισει τις συζητήσεις με τον Πούτιν «εξαιρετικά παραγωγικές», ενώ ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι είχαν φτάσει σε σημείο που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για το τέλος του πολέμου που ξεκίνησε το 2022.

Από τότε, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων μαζικών επιθέσεων στο Κίεβο. Ο Τραμπ απέφυγε να επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν υποδείξει ότι ο Πούτιν επιδιώκει να καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συναντήθηκαν τρεις φορές στην Κωνσταντινούπολη από τον Μάιο. Αν και επιτεύχθηκαν συμφωνίες για ανταλλαγές κρατουμένων, δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος σε μια συμφωνία ειρήνης.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου ήρθε καθώς η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, προκαλώντας ανησυχία σε όλο το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά την κατηγορία της Πολωνίας για την αποστολή ρωσικών επιθετικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάτι που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Ευρώπη.

Οι ασκήσεις Ζαπάτ 2025, που θα διαρκέσουν από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη, πραγματοποιούνται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την αργή προέλαση στην Ουκρανία και εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις στις ουκρανικές πόλεις. Το Κρεμλίνο επιμένει ότι οι ασκήσεις είχαν προγραμματιστεί πολύ πριν το περιστατικό με τα drones.

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι οι ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών κοντά στα πολωνικά σύνορα, «δεν είναι προσανατολισμένες κατά άλλης χώρας».