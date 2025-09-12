Η Ρωσία έκανε “σουρωτήρι” την αεράμυνα του ΝΑΤΟ με drones από κόντρα πλακέ

Η είσοδος των ρωσικών drones στην Πολωνία που σήμανε συναγερμό στο ΝΑΤΟ φέρεται να διεξήχθη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Gerbera.

Φτηνά ρωσικά drones φτιαγμένα από κόντρα πλακέ και αφρό (πολυστυρένιο) εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα και καταρρίφθηκαν από πανάκριβες αμυντικές συσκευές, αναδεικνύοντας την έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για τέτοιες απειλές.

Όπως αναφέρει το POLITICO, τουλάχιστον 19 drones μπήκαν στην Πολωνία την Τετάρτη. Όπως δήλωσε η Ulrike Franke, ανώτερη πολιτική σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, η εμπλοκή αυτή σηματοδότησε “μια πολιτική και στρατιωτική δοκιμασία από τη Ρωσία. Είναι πολύ καλό που η Πολωνία εντόπισε και κατέρριψε τα drones”.

Ωστόσο, η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματική από την αντίστοιχη της Ουκρανίας .Η συμμαχία κατέρριψε περίπου τρία drones, ενώ το Κίεβο συνήθως αναφέρει ποσοστά αναχαίτισης 80% με 90% – παρά την αντιμετώπιση πολύ μεγαλύτερων επιθέσεων.

“Τι θα κάνουμε, θα στέλνουμε F-16 και F-35 κάθε φορά; Δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να εξοπλιστούμε καλύτερα με αντι-drone συστήματα”, σχολίασε η Franke, απαντώντας στο γιατί δεν αναχαιτίστηκαν όλα τα “φθηνά” ρωσικά drones πιο αποτελεσματικά.

Τι είναι τα Gerbera

Σύμφωνα με την WELT, πέντε drones είχαν κατεύθυνση απευθείας προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν αναχαιτιστούν από γαλλικά F-35 της Lockheed Martin. Ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ, ένα ιταλικό αεροσκάφος επιτήρησης και ένα γερμανικό πυραυλικό σύστημα αεράμυνας Patriot συμμετείχαν επίσης στην επιχείρηση. Προφανώς και τα κόστη για την κατάρριψη των οικονομικών ρωσικών drones Gerbera είναι πολύ μεγαλύτερα από την κατασκευή των ίδιων των drones. Για να έχετε καλύτερη εικόνα, το Gerbera είναι ένα φθηνό drone μακράς εμβέλειας, για το οποίο οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών λένε ότι είναι φτιαγμένο από κόντρα πλακέ και αφρό πολυστυρένιου. Έχει άνοιγμα φτερών 2,5 μέτρα, μέγιστο βάρος 18 κιλά, μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ/ ώρα, εμβέλεια 600 χλμ και έναν μικρό κινητήρα στο πίσω μέρος με ξύλινη έλικα.

Πολλές φορές χρησιμοποιείται ως “δόλωμα” για να ακολουθήσουν επιθέσεις από πιο ακριβά, ιρανικού σχεδιασμού drones τύπου Shahed που φέρουν ισχυρές εκρηκτικές κεφαλές. Πρακτικά, τα Gerbera είναι οικονομικά, απλοποιημένα Shahed-136 που λειτουργούν ως μη επανδρωμένες βόμβες.

Τα Gerbera μπορούν να φέρουν ελαφρές κεφαλές και εξοπλισμό παρατήρησης, ενώ αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά της Πολωνίας ήταν τροποποιημένα για να έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια, φέροντας επιπρόσθετες “μαλακές δεξαμενές” με έξτρα καύσιμα. Οι πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων με τις οποίες οι Ρώσοι εξόπλισαν τα drones τους, τους επέτρεψαν να πετάξουν στην Πολωνία μέσω της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με την Ουκρανία, το Gerbera συναρμολογείται στη Ρωσία από τμήματα που παρέχονται από την κινεζική Skywalker Technology, ενώ το Πεκίνο επιμένει ότι διατηρεί ουδέτερη στάση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, διαψεύδοντας ότι παρέχει στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας έχει αναφέρει επίσης ότι έχει εντοπίσει στο Gerbera ηλεκτρονικά εξαρτήματα αμερικανικής και ευρωπαϊκής προέλευσης. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το κόστος παραγωγής του drone Gerbera είναι μόλις 10.000 δολάρια.

Αμηχανία στο ΝΑΤΟ

Η Πολωνία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί να συγκεντρωθούν τα μέλη της συμμαχίας για επείγουσες συνομιλίες. Η Πολωνία και η Λετονία έκλεισαν τον ανατολικό εναέριο χώρο τους, και το ΝΑΤΟ εξετάζει περαιτέρω “αμυντικά μέτρα.”

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, John Healy, ανακοίνωσε η χώρα εξετάζει το αν και πώς μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των αεροπορικών αμυνών του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία. Η Ουκρανία επίσης προσφέρθηκε να βοηθήσει.

Η αεράμυνα έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό ως ένα από τα κύρια κενά του ΝΑΤΟ. Η ΕΕ επίσης ενθαρρύνει την ενίσχυση της αεράμυνάς της. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε ότι τα συστήματα αεράμυνας Patriot MIM-104 και SAMP/T, που κατασκευάζονται από γαλλο-ιταλική συνέργια και τις ΗΠΑ, που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, δεν είναι μια λογική επιλογή για να αντιμετωπίσουν τα φτηνά καμικάζι drones της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει τα δικά της πολύ φτηνά αντιαεροπορικά drones για να καταρρίψει τις ρωσικές απειλές. Το ζήτημα τέθηκε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συζήτησης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και των πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τακτικά F-35 για να αναχαιτίζουν τέτοιους εισβολείς, όπως συμφώνησαν οι αξιωματούχοι, κάτι που αναγνώρισε και ο Ρούτε λόγω των δαπανών. Σύμφωνα με τον Charly Salonius-Pasternak, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Nordic West Office με έδρα το Ελσίνκι, η προσαρμογή της αντίδρασης του ΝΑΤΟ στον μαζικά παραγόμενο, φτηνό εξοπλισμό της Ρωσίας είναι πλέον επιτακτική.

“Κάποιες χώρες προσαρμόζουν τα οπλοστάσιά τους – εκείνες που αισθάνονται τις απειλές πιο έντονα – αλλά χρειάζεται χρόνος για την εφαρμογή των δημοσιονομικών αποφάσεων”, είπε, σύμφωνα με το POLITICO.

Τον Αύγουστο, η σουηδική Saab παρουσίασε έναν νέο φτηνό πύραυλο με την ονομασία Nimbrix, σχεδιασμένο να εξουδετερώνει μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών της Γαλλίας (DGA) προχώρησε στον σχεδιασμό ανάπτυξης συστημάτων λέιζερ για αναχαιτίσεις drones που θα αναλάβει μια ομάδα εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι MBDA, Safran, Thales και Cilas.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη Franke, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν στενά για μια “αμυντική στρατηγική με πολλαπλά επίπεδα”, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προσαρμόζουν συνεχώς τα επιθετικά και αμυντικά τους drones. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει κάθε μέρα εκατοντάδες drones με ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης και με τα δικά της μικρά, μη επανδρωμένα σκάφη, κάτι που μπορεί να γίνει χρήσιμος οδηγός για την Ένωση και τη Συμμαχία. Και θα κόστιζε βέβαια ένα γενναίο ποσό χρηματοδότησης.

Σημειώνεται πως το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε πως τα drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν της Μόσχας, ισχυριζόμενο πως “τα Gerbera δεν θα μπορούσα να φτάσουν στον πολωνικό εναέριο χώρο λόγω της μέγιστης εμβέλειας πτήσης τους”. Ωστόσο, τα τεχνικά στοιχεία από τα συντρίμμια στην Πολωνία, αναιρούν αυτόν τον ισχυρισμό.