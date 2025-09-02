Ο Πούτιν χαιρετίζει τις “πρωτοφανώς υψηλές” σχέσεις με την Κίνα – Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Σι

Με αναφορές στις σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης με την Κίνα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και τη συνέχιση μιας “πλήρους στρατηγικής συνεργασίας” ξεκίνησαν οι συνομιλίες Πούτιν – Σι στο Πεκίνο.

Για μία σχέση που έφτασε “σε πρωτοφανές επίπεδο” με το Πεκίνο έκανε λόγο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση “πλήρους στρατηγικής συνεργασίας” του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία “για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού”, σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για μια συνάντηση που αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της στενής συνεργασίας ανάμεσα στους δύο ισχυρούς ηγέτες, την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος αψηφά τις πιέσεις της Δύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο Σι επιχειρεί να αναδείξει την Κίνα σε κεντρικό παίκτη της παγκόσμιας διακυβέρνησης, σε μια συγκυρία όπου η εξωτερική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει τις διεθνείς ισορροπίες.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης με την Κίνα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πούτιν εξήρε “τη μνήμη της αδελφότητας στα όπλα, της εμπιστοσύνης, της αμοιβαίας υποστήριξης και της σταθερότητας στην υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων” ως θεμέλιο της στρατηγικής ευθυγράμμισης των χωρών τους “στη νέα εποχή“.

“Ήμασταν πάντα μαζί τότε και παραμένουμε μαζί και τώρα“, είπε ο Πούτιν στον Σι στην αρχή της διμερούς συνάντησής τους.

Βλαντίμιρ Πούτιν Σι Τζινπίνγκ 2025 Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Πεκίνου–Μόσχας έχουν “αντέξει στη δοκιμασία των μεταβαλλόμενων διεθνών συνθηκών”, χαρακτηρίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν “παλιό φίλο“.

“Η Κίνα είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη Ρωσία ώστε να στηρίζουν αμοιβαία την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση τους, να υπερασπίζονται σθεναρά τη διεθνή δικαιοσύνη και να οικοδομήσουν ένα δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης”, σημείωσε ο Σι.

Ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή. Συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) στην πόλη Τιαντζίν (βόρεια) κι αναμένεται να παραστεί αύριο, Τετάρτη στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, κατά την επέτειο των 80 χρόνων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.