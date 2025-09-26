Ο Σαρκοζί πίσω από “τα κάγκελα” της Liberation

Το εξώφυλλο της Liberation για την καταδίκη του πρώην Γάλλου προέδρου, Νικολά Σαρκοζί.

“Στη φυλακή” γράφει το εξώφυλλο της Liberation σήμερα, Παρασκευή (26/09), παρουσιάζοντας τον καταδικασθέντα πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Ο 70χρονος πολιτικός διακρίνεται πίσω από τα “κάγκελα” που δημιουργούν τα γράμματα των λέξεων “la taule”, που στη γαλλική αργκό σημαίνει “φυλακή”, ύστερα από την καταδίκη του για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, που πρώην πρόεδρος καλείται να παρουσιαστεί στη φυλακή και να εκτίσει ποινή εγκλεισμού. Η δυσπιστία των Γάλλων απέναντι στους πολιτικούς τους δεν είναι καινούρια.

Όμως οι δικαστές στην υπόθεση Σαρκοζί έστειλαν σαφές μήνυμα: δεν θα υπάρξουν «εύκολες λύσεις» για την πολιτική ελίτ, με τη χθεσινή εξέλιξη να αποτελεί σημείο καμπής στον αγώνα της Γαλλίας κατά της διαφθοράς.

Ο Σαρκοζί άκουσε την ετυμηγορία καθισμένος δίπλα στη σύζυγό του, την τραγουδίστρια Κάρλα Μπρούνι, και τους τρεις γιους του. Το δικαστήριο αιφνιδίασε διατάσσοντας ειδική ρύθμιση: ο Σαρκοζί θα οδηγηθεί στη φυλακή κατόπιν ραντεβού, το αργότερο μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Ήδη έχει κληθεί σε πρώτη συνάντηση με τον εισαγγελέα στις 13 Οκτωβρίου για να οριστεί ημερομηνία.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, μίλησε για «εξαιρετική βαρύτητα» των πράξεων και για κίνδυνο «υπονόμευσης της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για εγκληματική οργάνωση, καθώς στενοί συνεργάτες του προσπάθησαν να εξασφαλίσουν χρήματα από τη Λιβύη του Καντάφι για την προεκλογική εκστρατεία του 2007. Ο Καντάφι ανατράπηκε και σκοτώθηκε το 2011.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία και θα ασκήσει έφεση. Ωστόσο, η ποινή φυλάκισης θα εκτιθεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της έφεσης. Έξω από το δικαστήριο, οργισμένος, είπε πως «μάλλον θα χρειαστεί να εμφανιστώ με χειροπέδες στην έφεση».

Ο πολιτικός επιστήμονας Μπρουνό Κοτρέ σχολίασε: «Στη λαϊκή φαντασία, η ποινική συνωμοσία παραπέμπει σε μαφιόζικη συμπεριφορά. Συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα».