Νικολά Σαρκοζί: Θα μπει όντως στη φυλακή; – Τα επόμενα βήματα

Τι ισχύει με τη φυλάκιση που επιβλήθηκε στον Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή επιβλήθηκε στον Νικολά Σαρκοζί, για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι και γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της Γαλλίας που θα εκτίσει ποινή κάθειρξης.

Πρόκειται για ιστορική απόφαση, καθώς, αναμένεται ο Σαρκοζί να τεθεί υπό κράτηση ακόμη και αν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Πότε θα ληφθεί η απόφαση και πόσο θα μείνει στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας; Σύμφωνα με τη Le Monde, ο Σαρκοζί θα μπει όντως σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Τι σημαίνει η “αναστολή” στην ποινή του; Σημαίνει ότι δεν θα κοιμηθεί σήμερα στη φυλακή, σε αντίθεση με άλλους κατηγορούμενους στην υπόθεση, για τους οποίους εκδόθηκε άμεσο ένταλμα σύλληψης. Εφόσον ζει στη Γαλλία και δεν είναι πιθανό να διαφύγει, θα κληθεί στις 13 Οκτωβρίου για να ενημερωθεί για την ημερομηνία φυλάκισής του, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, που επικαλείται το δημοσίευμα.

Αφού φυλακιστεί, μπορεί -όπως κάθε άλλος κρατούμενος- να ζητήσει αναπροσαρμογή της ποινής του. Αυτό μπορεί, ανάλογα με την απόφαση του δικαστή, να οδηγήσει σε συνέχιση της ποινής στο σπίτι με ηλεκτρονικό βραχιολάκι ή ακόμα και σε αναστολή της ποινής. Επειδή είναι άνω των 70 ετών, μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το δικαίωμα αμέσως (οι κρατούμενοι κάτω των 70 πρέπει να περιμένουν μέχρι τη μέση της ποινής τους για να το ζητήσουν).

Ο Σαρκοζί ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποφύγει τη φυλάκιση.

Το γεγονός ότι θα εκτίσει ποινή φυλάκισης δικαιολογείται, σύμφωνα με την πρόεδρο του δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποινή θα εκτελεστεί όντως και να αποφευχθεί οποιαδήποτε μεγάλη διαταραχή της δημόσιας τάξης.

Διαφορετικά, η έφεση του Σαρκοζί θα είχε αναστείλει την ποινή φυλάκισης για όσο διάστημα διαρκούσε η εκδίκασή της και αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Και ακόμα και αν το εφετείο επιβεβαίωνε την ποινή, η εκτέλεσή της θα καθυστερούσε, παρατείνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την περίοδο μέχρι να αρχίσει η φυλάκιση.

Στον Σαρκοζί επιβλήθηκε ακόμα, εκτός από την ποινή φυλάκισης, πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής στην υπόθεση των λεγόμενων «παρακολουθήσεων», μια τιμωρία από τότε άνευ προηγουμένου στη Γαλλία για πρώην αρχηγό κράτους.

Teresa Suarez/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρώτη αντίδραση Σαρκοζί για την ποινή που του επιβλήθηκε

Ο Νικολά Σαρκοζί θεωρεί ότι η καταδίκη του είναι «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου» και ανακοινώνει ότι θα ασκήσει έφεση.

Στην πρώτη αντίδραση μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι όσα συνέβησαν στο δικαστήριο «είναι εξαιρετικά σοβαρά για το κράτος δικαίου» και «για την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στη δικαιοσύνη».

“Καταδικάστηκα επειδή, υποτίθεται, επέτρεψα σε δύο συνεργάτες μου να σκεφτούν την ιδέα της παράνομης χρηματοδότησης της καμπάνιας μου” συνέχισε.

“Θα αναλάβω τις ευθύνες μου. Θα συμμορφωθώ με τις κλήσεις των δικαστηρίων. Και αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή. Αλλά με το κεφάλι ψηλά. Είμαι αθώος“, δήλωσε ο Νικολά Σαρκοζί.

“Αυτή η αδικία είναι σκάνδαλο. Δεν θα ζητήσω συγγνώμη για κάτι που δεν έκανα”, πρόσθεσε πριν ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση. “Πιθανότατα θα χρειαστεί να εμφανιστώ με χειροπέδες ενώπιον του Εφετείου. Αυτοί που με μισούν νομίζουν ότι με ταπεινώνουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, είναι η εικόνα της Γαλλίας. Και αν κάποιος πρόδωσε τους Γάλλους, δεν είμαι εγώ· είναι αυτή η απίστευτη αδικία που μόλις παρακολουθήσατε. Δεν έχω πνεύμα εκδίκησης, ούτε μίσος, αλλά να το καταλάβουν όλοι και να το ακούσουν: θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω την πλήρη αθωότητά μου”, κατέληξε.

Η ενοχή και οι κατηγορίες

Νωρίτερα, ο Νικολά Σαρκοζί είχε κριθεί ένοχος για εγκληματική οργάνωση στη δίκη για τη φερόμενη παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι και συγκεκριμένα για την κατηγορία της σύστασης συμμορίας ενώ αθωώθηκε από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και δωροληψίας.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Σαρκοζί συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο 70χρονος πολιτικός δικαζόταν, μαζί με 9 κατηγορούμενους ακόμα, από τον Ιανουάριο με τις κατηγορίες της “απόκρυψης υπεξαίρεσης δημοσίων κεφαλαίων, διαφθοράς, παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας και εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την τέλεση εγκλήματος”.

Η συμφωνία με τον Καντάφι

Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης, ο Σαρκοζί είχε συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης το 2005, σύμφωνα με την οποία ο Καντάφι χρηματοδότησε παράνομα την προεδρική του εκστρατεία το 2007.

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρούς ισχυρισμούς που συνδέονται με Λίβυους κατασκόπους, τρομοκράτες, εμπόρους όπλων και φήμες ότι εκατομμύρια ευρώ στάλθηκαν από τον Καντάφι στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο Νικολά Σαρκοζί (AP Photo/Kamil Zihnioglu, File)

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει σωρεία νομικών προβλημάτων μετά το πέρας της θητείας του.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, διατάσσοντάς τον να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι για ένα χρόνο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε πρώην Γάλλο αρχηγό κράτους.

Επίσης, πέρυσι, εφετείο επιβεβαίωσε ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας σχετικά με την αποτυχημένη υποψηφιότητά του για επανεκλογή το 2012.

Πάντως ανεξαρτήτως των νομικών του προβλημάτων, ο Σαρκοζί, ο οποίος αυτοχαρακτηριζόταν ως «υπερπρόεδρος» κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνεχίζει να διατηρεί σημαντική επιρροή και δημοτικότητα στην δεξιά πτέρυγα της γαλλικής πολιτικής σκηνής και είναι γνωστός για τις τακτικές συναντήσεις του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.