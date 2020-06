Ο Σάσα Μπάρον Κοέν μεταμφιεσμένος σε καουμπόι ξεσηκώνει πλήθος ακροδεξιών

Ο 48χρονος ηθοποιός βρέθηκε σε εκδήλωση της ακροδεξιάς οργάνωσης, Washington State Three Percenters.

Με όνομα "March For Our Rights 3", η εκδήλωσε σκοπό είχε τη διαμαρτυρία για το δικαίωμα στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία, το άνοιγμα των επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και για τη μη χρήση μάσκας. Διοργανώθηκε ως απάντηση στο φοιτητικό March For Our Lives του 2018, που είχε λάβει χώρα αμέσως μετά τους πυροβολισμούς στο Marjory Stoneman Douglas High School της Φλόριντα.

Ο Κοέν λοιπόν, μεταμφιεσμένος σε καουμπόι, παρίστανε τον χορηγό και μάλιστα, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την ασφάλειά του για να τραγουδήσει ένα ρατσιστικό τραγούδι με προκλητικούς στίχους και ξεσήκωσε το πλήθος.

Το προκλητικό τραγούδι είχε διάφορους "στόχους" από τον Ομπάμα και τη Χίλαρι, μέχρι τους Εβραίους, τον ΠΟΥ και αυτούς που φορούν μάσκα.

Το ξεσηκωμένο πλήθος τραγουδούσε ενθουσιασμένο μαζί του δίχως να έχει αντιληφθεί ότι τους τρολάρει.