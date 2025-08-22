Ο Τραμπ αποφάσισε και για τις χώρες που θα αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία

Η Eυρώπη θα επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας, με το τέλος του πολέμου. Ποιες χώρες θα αναπτύξουν στρατεύματα στην περιοχή.

Οι συζητήσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μπει σε μια σειρά, μετά την συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Παρεμπιπτόντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να συζητήσουν επί του θέματος. Στην ουσία, τους ενημέρωσε για τα καθέκαστα και για το πόσα θα πληρώσουν αυτήν τη συμφωνία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει τα περισσότερα, σε αντάλλαγμα με εγγυήσεις ασφαλείας, για τις οποίες δεν βάζει το χέρι της στη φωτιά.

Μην τυχόν και δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ξεκαθάρισε την Πέμπτη πως «η Ευρώπη θα πρέπει να σηκώσει το βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας», με τους Ευρωπαίους ηγέτες του ΝΑΤΟ να πρέπει να συζητήσουν πόσες δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα χρειαστεί να αναπτύξουν στην Ουκρανία, μακροπρόθεσμα.

Ποιες χώρες θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία

Όπως αποκάλυψε στο Reuters, ο επικεφαλής του συνδικάτου στρατιωτών της Γερμανίας (των περισσότερων από 200.000 εν ενεργεία και συνταξιούχων μελών), Συνταγματάρχης, Αντρέ Βούεστνερ «δεν θα είναι αρκετό να έχουμε μια χούφτα στρατηγούς και μικρότερες στρατιωτικές μονάδες, να στελεχώνουν ένα διοικητικό μέγαρο στην Ουκρανία.

Από την αρχή, πρέπει να καταστεί σαφές στον Πούτιν -και να υποστηρίζεται από διεθνείς δυνάμεις-, ότι είμαστε απολύτως σοβαροί σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Πως είμαστε σοβαροί σχετικά με την υποστήριξη της Ουκρανίας, σοβαροί σχετικά με την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και σοβαροί σχετικά με την αντίδρασή μας, σε περίπτωση που ο Πούτιν επιχειρήσει μια ακόμη επίθεση στη χώρα».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ έχουν ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων, σε μια μεταπολεμική διευθέτηση στο πλαίσιο ενός συνασπισμού, με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς να σηματοδοτεί επίσης ότι είναι ανοιχτός στη γερμανική συμμετοχή.

Ο Βούεστνερ εκτίμησε ότι καθεμία από τις μεγάλες χώρες του συνασπισμού των προθύμων, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, θα χρειαζόταν να αναπτύξει τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες στην Ουκρανία μακροπρόθεσμα, θέτοντας μια τεράστια πρόκληση στις ήδη εξαντλημένες και υποεξοπλισμένες δυνάμεις τους.

«Οι Ευρωπαίοι ήδη αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις νέες δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ που ανέλαβαν στην τελευταία σύνοδο κορυφής. Η Ευρώπη απέχει ακόμη πολύ, από το να είναι σε θέση να αμυνθεί ανεξάρτητα».

Και το πληρώνει ακριβά (βλ. 90 δισεκατομμύρια δολ., για αγορά αμερικανικών όπλων -μεταξύ άλλων).

Τι θα κάνει η Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει δηλώσει, ρητά, ότι δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, ακόμη και ως μέρος μιας μεταπολεμικής συμφωνίας ασφαλείας στο πλαίσιο του «Συνασπισμού των Προθύμων».

Η χώρα μας έχει παράσχει στρατιωτική βοήθεια στους Ουκρανούς, συμπεριλαμβανομένων οβίδων πυροβολικού, πυραύλων Stinger και τεθωρακισμένων οχημάτων, ωστόσο αποκλείει σταθερά την άμεση στρατιωτική εμπλοκή, με τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, Παύλο Μαρινάκη να επαναλαμβάνει την Τετάρτη ότι «δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο (ανάπτυξης ελληνικών στρατευμάτων), ούτε εξετάζεται».

Παρουσίαση των επιλογών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Το Reuters είχε και την αποκλειστική είδηση ότι την Πέμπτη οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων από τις ΗΠΑ και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσίασαν επιλογές στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι αρχηγοί άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον, μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης, με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο να κάνει τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, προκειμένου να συζητήσουν τις επιλογές.

Η πηγή του Reuters ενημέρωσε ότι ο Ρούμπιο μίλησε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ, τον επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπιέρν Ζάιμπερτ, τον αρχηγό του προσωπικού του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Τζέφρι βαν Λέουβεν, και άλλους ομολόγους του εθνικής ασφάλειας στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία.

«Ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί οι τελικές λεπτομέρειες, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες θα παράσχουν “τη μερίδα του λέοντος”, από τυχόν δυνάμεις που εμπλέκονται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. H Ουάσινγκτον εξακολουθεί να καθορίζει το εύρος του ρόλου της».

Φευ.