Τραμπ – Πούτιν: “10άρι”, “πολύ θετική” – Πώς αποτιμούν οι δύο πλευρές τη συνάντηση στην Αλάσκα

Τα πρώτα σχόλια από το Κρεμλίνο και την πλευρά του Αμερικανού προέδρου για τη συνάντηση στην Αλάσκα.

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η ιστορική συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, με τις δύο πλευρές, ωστόσο, να αποτιμούν θετικά τη σύνοδο αυτή.

“Πολύ θετική η συζήτηση” λέει το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπουν στις δύο χώρες να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε αυτό. Αυτή η συζήτηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε από κοινού με αυτοπεποίθηση στην πορεία αναζήτησης επιλογών διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

AP

Τραμπ: 10/10 η συνάντηση με τον Πούτιν

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε να φεύγει απογοητευμένος από την συνάντηση, όπως είχε προαναγγείλει, λέγοντας πως εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τον Πούτιν, θα αποχωρήσει.

Αντιθέτως, στις πρώτες δηλώσεις τους στις κάμερες εμφανίστηκε αισιόδοξος και… βαθμολόγησε τη σύνοδο με τον Ρώσο ηγέτη με 10/10.

Ο Τραμπ ξεκίνησε επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι «πάντα είχε εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Πούτιν», αλλά η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας κατέστη αδύνατη λόγω της έρευνας για τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016, την οποία αποκάλεσε «απάτη».

Στη συνέχεια είπε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει ιδιωτικά με τον Πούτιν, μετά τη σύντομη, 12λεπτη κοινή συνέντευξη Τύπου τους. Ο Πούτιν «μίλησε πολύ ειλικρινά», είπε ο Τραμπ, σχετικά με την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δεν ανέφερε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε με την απόφαση του Πούτιν να καταλάβει ουκρανικό έδαφος το 2014, αφού ο σύμμαχός του απομακρύνθηκε από την προεδρία της Ουκρανίας μετά από λαϊκή εξέγερση. Ο πόλεμος κλιμακώθηκε το 2022, όταν ο Πούτιν διέταξε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

AP

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή», με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αλάσκα.

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Όταν ο Χάνιτι τον ρώτησε να βαθμολογήσει τη συνάντηση σε κλίμακα από το ένα έως το δέκα, ο Τραμπ απάντησε ότι ήταν «δέκα», επειδή έδειξε ότι οι ηγέτες των δύο πυρηνικά οπλισμένων χωρών μπορούν να συνεργαστούν.

«Είναι καλό όταν δύο μεγάλες δυνάμεις τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ.

Ο Χάνιτι στη συνέχεια πίεσε τον Τραμπ να αποκαλύψει τι του είπε ο Πούτιν σχετικά με το γιατί πίστευε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος. Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, αλλά είπε ότι, κατά τη γνώμη του, ο λόγος ήταν ότι ο Μπάιντεν ήταν εξαιρετικά ανίκανος.

AP

Οι παραχωρήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι έτοιμος να παρουσιάσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν μια πρόταση που περιλαμβάνει αρκετές οικονομικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης φέρονται να συνεργάζονται στενά με τον Τραμπ για την οριστικοποίηση των προτάσεων ενόψει της συνόδου κορυφής.

Δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου της Ουκρανίας βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος και ο Πούτιν έχει διεκδικήσει τα πολύτιμα ορυκτά που εξορύσσονται εκεί. Ανησυχία προκαλεί άλλωστε η απροθυμία του Τραμπ να παράσχει περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Από την άλλη, ο Πούτιν θέλει μια συμφωνία με τον Τραμπ που θα παρουσιαστεί στο Κίεβο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως τετελεσμένο γεγονός. Ωστόσο, η Μόσχα αντιλαμβάνεται ότι η διατήρηση ανοιχτής επικοινωνίας με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του πολέμου.