Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι θα συναντήσει τον Πούτιν “πολύ σύντομα”

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

O Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν “πολύ σύντομα” στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

“Θα συναντήσω τον πρόεδρο Πούτιν πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω πως δυστυχώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, διαφορετικά θα το είχα κάνει πολύ πιο γρήγορα” δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι θα ανακοινώσει τον τόπο της συνάντησης κορυφής αργότερα την Παρασκευή (ώρα Ουάσινγκτον).