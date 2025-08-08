Λευκός Οίκος: Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Συζητήσεις σε προκαταρκτικό επίπεδο για συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Οι πιθανές τοποθεσίες.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μια σύνοδος κορυφής Τραμπ – Πούτιν έχει προγραμματιστεί σε προκαταρκτικό στάδιο για το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Η τοποθεσία βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, αλλά οι πιθανές επιλογές περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη.

Περαιτέρω λεπτομέρειες ή ζητήματα οργάνωσης παραμένουν ασαφή και ιδιαίτερα ρευστά, σύμφωνα με το NBC NEWS. Δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ρώσοι έχουν παραδώσει κατάλογο απαιτήσεων για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός και ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν τώρα να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων.

Η Ουκρανία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει κανένα έδαφος που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα.