Ο Τραμπ έβαλε ” άριστα 10″ στους Ευρωπαίους και θέλει συνάντηση με Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Τραμπ δήλωσε πως επιθυμεί να έχει γρήγορα μια συνάντηση του ιδίου με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, έπειτα από την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλή» την τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, σημειώνοντας ότι θα την αξιολογούσε με «δέκα στα δέκα».

Όπως είπε, η πρώτη αυτή επικοινωνία είχε στόχο να διαπιστωθεί «πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας δεύτερης, πιο παραγωγικής συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχουν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η δεύτερη αυτή συνάντηση θα μπορούσε να γίνει «σχεδόν αμέσως» μετά την πρώτη, εφόσον υπάρξει πρόοδος, και ίσως αποτελέσει την ευκαιρία «να λυθούν όλα». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί εάν δεν λάβει τις απαντήσεις που θεωρεί αναγκαίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ακόμη ότι «θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες» αν η Ρωσία δεν κινηθεί προς μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς αν μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις σε αμάχους, παραδέχθηκε ότι αυτό είναι απίθανο: «Έχω κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί του… και μετά βλέπω ότι ένας πύραυλος χτύπησε έναν οίκο ευγηρίας ή μια πολυκατοικία. Οπότε μάλλον η απάντηση είναι “όχι”».