Ο Τραμπ υπονόμευσε (ξανά) τον Μπάιντεν με “χτύπημα” κάτω από τη μέση

Κάνοντας αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να απονομιμοποιήσει τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, μειώνοντας τον με τον χειρότερο τρόπο.

Όποιος τύχει να βρεθεί στην εξωτερική πλευρά του Λευκού Οίκου και να περπατήσει στην “Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας” θα δει όλα τα πορτρέτα των Αμερικανών προέδρων που έχουν θητεύσει στον Λευκό Οίκο. Εκτός από έναν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε ακόμη έναν τρόπο να δείξει σε όλους τι άποψη έχει για τον προκάτοχό του, σε μία προσπάθεια να απονομιμοποιήσει τον Τζο Μπάιντεν, κάνοντας αυτό που γνωρίζει να κάνει καλύτερα. Να κατηγορήσει βασιζόμενος σε αβάσιμους ισχυρισμούς.

Συγκεκριμένα, αντί για το καθιερωμένο πορτραίτο του Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέλεξε να τοποθετήσει μια φωτογραφία ενός μηχανήματος αυτόματης υπογραφής με το όνομα του πρώην προέδρου, μία κίνηση που ενισχύει το αφήγημα του Τραμπ πως προς το τέλος της προεδρίας του, δεν έπαιρνε πλέον σημαντικές αποφάσεις λόγω των φημών ότι πάσχει από κάποια γνωστική διαταραχή.

Ο Τραμπ δεν χάνει ευκαιρία να υποτιμά τον Μπάιντεν. Το έκανε μάλιστα και την Τρίτη μπροστά σε περισσότερους από 100 ηγέτες από όλο τον κόσμο κατά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Άλλωστε δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει την ήττα του από τον Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, καθώς επιμένει πως πρόκειται περί εκλογικής απάτης.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι θα αντικαθιστούσε το πορτρέτο του Μπάιντεν με ένα αυτόματο μηχάνημα υπογραφής. Χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε στοιχείο, ισχυρίστηκε ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν ίσως να έχουν πλαστογραφήσει την υπογραφή του πρώην προέδρου, παίρνοντας σημαντικές αποφάσεις χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση.

Έχει επίσης αμφισβητήσει την εγκυρότητα των αμνηστιών και άλλων εγγράφων που υπέγραψε ο Μπάιντεν με το συγκεκριμένο μηχάνημα, παρόλο που και άλλοι πρόεδροι πριν από αυτόν έχουν χρησιμοποιήσει το ίδιο εργαλείο για να υπογράψουν σημαντικά έγγραφα. Μια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων διερευνά τη χρήση του αυτόματου στυλό από την κυβέρνηση Μπάιντεν.