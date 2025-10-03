Τραμπ προς Ισραήλ: Σταματήστε αμέσως τους βομβαρδισμούς – Έτοιμη για ειρήνη η Χαμάς

Λίγη ώρα μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ήρθε το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου.

Μπορεί η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα να είναι γεμάτη με ασάφειες και «ναι μεν, αλλά», ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος -στην πρώτη αντίδρασή του- φαίνεται να εμφανίζεται σίγουρος για τις ειρηνικές προθέσεις της οργάνωσης και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (4/10), ο Τραμπ χαιρέτισε την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό του σχέδιο, χωρίς να ανησυχεί για τα σημεία του σχεδίου που, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, χρειάζονται περαιτέρω διαπραγμάτευση, και προέτρεψε το Ισραήλ να σταματήσει «αμέσως» τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ, που θέλει διακαώς το Νόμπελ Ειρήνης, έγραψε:

«Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Ήδη συζητάμε τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, στο πλαίσιο της πρότασης Τραμπ για τη Γάζα, ωστόσο θεωρεί πως η παράδοσή τους εντός 72 ωρών θεωρείται μη ρεαλιστική. Παράλληλα, συμφώνησε να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε έναν ανεξάρτητο φορέα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ωστόσο για ζητήματα σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, διαμήνυσε ότι θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει υπεύθυνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να εμπλακεί άμεσα σε διαπραγματεύσεις μέσω διαμεσολαβητών για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες του ζητήματος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το AlJazeera, η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να επιτευχθεί η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας» αναφέρει η Χαμάς σε δήλωση που κοινοποίησε στο Telegram.

Επίσης, δήλωσε ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε έναν ανεξάρτητο φορέα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και αποφάσεις» πρόσθεσε η Χαμάς. Αυτά «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει υπεύθυνα».

Σύμφωνα με τους New York Times, από τη διατύπωση της Χαμάς δεν γίνεται σαφές εάν η οργάνωση είχε συμφωνήσει με τον όρο της πρότασης που προέβλεπε την απαγόρευση της άσκησης πολιτικής εξουσίας στη Γάζα στο μέλλον, ή εάν θεωρούσε ότι υπήρχε θέση για την ίδια ή τα μέλη της σε αυτό το σώμα τεχνοκρατών.

Επίσης, η δήλωση δεν αναφέρεται σε βασικά στοιχεία της αμερικανικής πρότασης που ζητούσε από την οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της, κάτι που αποτελεί βασική απαίτηση του Ισραήλ. Ωστόσο, η δήλωση της Παρασκευής καθιστά σαφές ότι η Χαμάς θέλει να διαδραματίσει ρόλο στη συζήτηση για το μέλλον του παλαιστινιακού λαού.