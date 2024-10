Ο Τραμπ κατηγορείται πως κακοποίησε μοντέλο που του σύστησε ο Επστάιν

Το πρώην μοντέλο Στέισι Γουίλιαμς κατήγγειλε τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση το 1993, αφού τους σύστησε ο Έπσταϊν

Ένα πρώην μοντέλο, που αναφέρει ότι γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω του διαβόητου κακοποιητή Τζέφρι Έπσταϊν, κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ότι την κακοποίησε σεξουαλικά στον Πύργο Τραμπ το 1993, το οποίο, όπως πιστεύει, ήταν ένα «διεστραμμένο παιχνίδι» μεταξύ των δύο ανδρών.

Η Στέισι Γουίλιαμς, η οποία εργαζόταν ως επαγγελματίας μοντέλο τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι γνώρισε τον Τραμπ το 1992 σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, αφού της τον σύστησε ο Έπσταϊν, τον οποίο θεωρούσε τότε καλό φίλο του Τραμπ, ο οποίος ήταν γνωστός κτηματομεσίτης της Νέας Υόρκης. Η Ουίλιαμς ανέφερε ότι ο Έπσταϊν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εκείνη και οι δυο τους έβγαιναν περιστασιακά για μερικούς μήνες.

«Ήταν ξεκάθαρο τότε ότι ο Έπσταϊν και ο Τραμπ ήταν πολύ καλοί φίλοι και περνούσαν πολύ χρόνο μαζί», ανέφερε η Ουίλιαμς.

Την υπόθεση φέρνει στο φως δημοσίευμα του Guardian. Σύμφωνα με το θύμα, που επικαλέστηκε η βρετανική εφημερίδα, η φερόμενη επίθεση διαπράχθηκε στον Trump Tower, στη Νέα Υόρκη, την άνοιξη του 1993.

Η Στέισι Γουίλιαμς, 56 ετών σήμερα, αφηγήθηκε πως πήγε στον ουρανοξύστη του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου όταν της το πρότεινε ο χρηματιστής Τζέφρι Έπστιν.

Μόλις έφθασαν, ο Ντόναλντ Τραμπ την τράβηξε πάνω του, θώπευσε «τα στήθη της», τη μέση και τα οπίσθιά της, είπε. Πρόσθεσε πως πάγωσε, πως ήταν «βαθιά συγχυσμένη» γι’ αυτό που της συνέβαινε, και νομίζει ότι είδε τους δυο άνδρες να χαμογελούν ο ένας στον άλλο.

Ο Έπσταϊν, άνθρωπος με γνωριμίες και δοσοληψίες με πανίσχυρους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, είχε κατηγορηθεί και ο ίδιος για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με θύματα κορίτσια, πολλά ανήλικα· ωστόσο ο θάνατός του στη Νέα Υόρκη, που οφειλόταν σύμφωνα με τις αρχές σε αυτοκτονία, τον Αύγουστο του 2019, οδήγησε στον τερματισμό των διώξεων σε βάρος του.

Η αντίδραση του στρατοπέδου του Ντόναλντ Τραμπ

Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, δεν αντέδρασε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η εκπρόσωπός της Κάρολαϊν Λίβιτ έκανε λόγο για «ψευδή» κατηγορία από πλευράς της άλλοτε «ακτιβίστριας υπέρ του Μπαράκ Ομπάμα» που ανακοινώθηκε «από την εκστρατεία της Χάρις» ενώ δεν απομένουν ούτε δύο εβδομάδες ως την εκλογική αναμέτρηση, αναφερόμενη στην αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, την Κάμαλα Χάρις.

Είχε μοιραστεί στο παρελθόν μέρος των κατηγοριών σε βάρος του Τραμπ στα social media

Η Στέισι Γουίλιαμς, είχε μοιραστεί στο παρελθόν μέρος των κατηγοριών της μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα, που διοργανώθηκε από την ομάδα Survivors for Kamala, η οποία υποστηρίζει την υποψήφια των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις. Στην τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom συμμετείχαν η ηθοποιός Άσλεϊ Τζαντ και η νομικός και ακαδημαϊκός Ανίτα Χιλ, μεταξύ άλλων. Η ομάδα Survivors for Kamala δημοσίευσε επίσης διαφήμιση στους New York Times αυτή την εβδομάδα, υπογεγραμμένη από 200 επιζώντες σεξουαλικής και έμφυλης βίας, με σκοπό να υπενθυμίσει ότι ο Τραμπ έχει κριθεί ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση από το δικαστήριο.

Μετά το φερόμενο περιστατικό, η Γουίλιαμς ανέφερε ότι η ίδια και ο Έπσταϊν αποχώρησαν από τον Πύργο Τραμπ, και ότι τότε άρχισε να παρατηρεί την οργή του Έπσταϊν προς αυτήν.

«Φύγαμε με τον Τζέφρι, και δεν με κοιτούσε, ούτε μου μιλούσε. Ένιωθα αυτή την βουβή οργή γύρω μου, και όταν βγήκαμε στο πεζοδρόμιο, με κοίταξε και με επέπληξε λέγοντας: ‘Γιατί του το επέτρεψες αυτό;’», ανέφερε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

«Με έκανε να νιώσω τόσο αηδιασμένη, και θυμάμαι πόσο μπερδεμένη ήμουν», είπε.

Περιέγραψε το περιστατικό ως μέρος ενός «διεστραμμένου παιχνιδιού».

«Ένιωσα ντροπή και αηδία, και καθώς χωρίσαμε, δεν μπορούσα να σταματήσω να το αναπολώ. Τα χέρια του ήταν πάνω μου και είχα αυτό το φρικτό συναίσθημα στο στομάχι μου, ότι ήταν με κάποιον τρόπο σκηνοθετημένο. Ένιωσα σαν κομμάτι κρέας», δήλωσε σε συνέντευξή της στον Guardian.

Η ίδια και ο Έπσταϊν διέκοψαν τη σχέση τους λίγο αργότερα. Η Ουίλιαμς τόνισε ότι δεν είχε καμία γνώση για τα μοτίβα σεξουαλικής κακοποίησης του Έπσταϊν, τα οποία αποκαλύφθηκαν αργότερα. Ο Έπσταϊν θεωρείται πλέον ένας από τους πιο διαβόητους παιδεραστές της σύγχρονης ιστορίας.

«Η ιδέα πως αυτό το τέρας θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο είναι ο χειρότερος εφιάλτης μου», είπε στη διαδικτυυακή συζήτηση, που έγινε τη Δευτέρα.

Η Στέισι Γουίλιαμς τόνισε πως ένιωσε «ταπεινωμένη» έπειτα από την επίθεση, εκτιμώντας πως υπήρξε θύμα «διεστραμμένου παιχνιδιού» του μετέπειτα προέδρου και του Τζέφρι Έπστιν.

Είπε ακόμη ότι έλαβε, μερικούς μήνες αργότερα, καρτ-ποστάλ υπογεγραμμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προηγούμενες κατηγορίες σε βάρος του Τραμπ

Περίπου δύο δεκάδες γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για πολλαπλά κακουργήματα, για σεξουαλική παρενόχληση που χρονολογείται εδώ και δεκαετίες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ τις φίλησε χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ότι έβαλε τα χέρια του κάτω από τις φούστες τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι μπήκε στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια καλλιστείων.

Ένα πρώην μοντέλο, η Έιμι Ντόρις, είχε καταγγείλει τον Τραμπ για παρόμοιες συμπεριφορές με αυτές που περιέγραψε η Ουίλιαμς, σε συνέντευξή της στον Guardian το 2020. Ο Τραμπ αρνήθηκε κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν παρενόχλησε ή συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα απέναντι στη Ντόρις.

Το 2023, ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος από τους ενόρκους σε αστική δίκη στη Νέα Υόρκη για «σεξουαλική επίθεση» το 1996, με θύμα πρώην δημοσιογράφο, την Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ.

Οι καταγγελίες της Ουίλιαμς εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν. Ωστόσο δεν έχει προκύψει καμία ένδειξη ότι ο Τραμπ γνώριζε ή εμπλεκόταν στη σεξουαλική κακοποίηση που διέπραξε ο Έπσταϊν.