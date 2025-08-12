Ο Τραμπ παρατείνει την προθεσμία για τους δασμούς στην Κίνα κατά 90 ημέρες

Ο Τραμπ παρατείνει για 90 ημέρες την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα, ενώ παράλληλα διορίζει παθιασμένο υποστηρικτή του νέο επικεφαλής της κυριότερης υπηρεσίας στατιστικών για την οικονομία των ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει για 90 ημέρες την αποκλιμάκωση στο μέτωπο των τελωνειακών δασμών που έχει ανοίξει με την Κίνα, μερικές ώρες προτού θεωρητικά τελειώσει η ανακωχή στο πεδίο αυτό ανάμεσα στις δυο δυνάμεις, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη.

Ο αρχηγός του κράτους υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισημοποιήθηκε η εκεχειρία αυτή, διευκρινίζοντας παράλληλα μέσω Truth Social ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία όσων έχουν συμφωνήσει οι δυο πλευρές «παραμένουν τα ίδια».

Η Κίνα «συνεχίζει να λαμβάνει σημαντικά μέτρα (…) για να καθησυχαστούν ανησυχίες των ΗΠΑ όσον αφορά την οικονομική και εθνική ασφάλειά (τους)», εξηγείται στο διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο και προστίθεται πως ο κ. Τραμπ έκρινε πως είναι «αναγκαίο και προσήκον να διατηρηθεί» η εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο ως τη 10η Νοεμβρίου, με εφαρμογή στο μεσοδιάστημα των δασμών «βάσης» 10% στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα μετέδιδε κοινή ανακοίνωση προερχόμενη από τις σινοαμερικανικές διαπραγματεύσεις στη Στοκχόλμη και ότι την ότι το Πεκίνο θα παρατείνει επίσης την εκεχειρία.

Η Κίνα συνεχίζει έτσι την αναστολή που είχε εξαγγείλει στην αύξηση των δασμών για 90 ημέρες από τη 12η Αυγούστου, διατηρώντας επίσης, όπως και η άλλη πλευρά, τους επιπρόσθετους δασμούς 10% στα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα, κατά την ίδια πηγή.

Αφού ενεπλάκησαν την άνοιξη σε σκληρή σύγκρουση για το εμπόριο, ανταλλάσσοντας ομοβροντίες απαγορευτικών τελωνειακών δασμών, τριψήφιων, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έκλεισαν συμφωνία ανακωχής διάρκειας 90 ημερών τον Μάιο στη Γενεύη.

Προσωρινά η συμφωνία εκείνη όριζε στο 30% τους αμερικανικούς επιπρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και στο 10% τους κινεζικούς στα αμερικανικά.

Ακολούθησαν κι άλλοι κύκλοι διαπραγματεύσεων μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των δυο χωρών, στο Λονδίνο και στη Στοκχόλμη, για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση, για να παραμείνει η ανακωχή στις ράγες.

ΗΠΑ Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα πάνε “μάλλον καλά”

Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στον Λευκό Οίκο πως οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών για το εμπόριο πάνε «μάλλον καλά».

«Η σχέση ανάμεσα στον (κινέζο) πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) κι εμένα είναι πολύ καλή», είπε επίσης ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο.

Το Πεκίνο από την πλευρά του δεν έχει σταματήσει να επαναλαμβάνει πως επιθυμεί «θετική» έκβαση των διαπραγματεύσεων που διεξάγει με την Ουάσιγκτον.

«Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Κίνα για να εφαρμοστεί η σημαντική συναίνεση που είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης (σ.σ. τον Ιούνιο) των δυο αρχηγών κρατών (…) και θα προσπαθήσουν να εξασφαλιστούν θετικά αποτελέσματα στη βάση της ισότητας, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους», ανέφερε ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του.

Ο αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ είχε δηλώσει μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στη Σουηδία πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα έλεγε την «τελευταία λέξη» για την παράταση, ή μη, της δασμολογικής εκεχειρίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος έμοιαζε αποφασισμένος να αποσπάσει παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής. Το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, κάλεσε μέσω Truth Social την Κίνα να «τετραπλασιάσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας».

Το Πεκίνο «ανησυχεί για τις ελλείψεις σόγιας. Οι σπουδαίοι αγρότες μας παράγουν τις καλύτερες ποικιλίας σόγιας», διαλάλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως οι αγορές αυτές θα «μείωναν σημαντικά» το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας, χάρη στην αλματώδη αύξηση των κινεζικών εισαγωγών. Το μήνυμα κατέληγε: «Σας ευχαριστώ πρόεδρε Σι».

Εξάλλου ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε χθες πως ο χρυσός δεν θα δασμολογηθεί, θα παραμείνει αλώβητος από τα νέα κόστη που έχουν επιβληθεί.

Έπειτα από τη δημοσίευση άρθρου των Financial Times και τη δημοσιοποίηση εγγράφου των αμερικανικών τελωνείων, επενδυτές ανησύχησαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον δασμών σε πολύτιμα μέταλλα. Οι τιμές τους απογειώθηκαν.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε κατά κύματα νέους τελωνειακούς δασμούς σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Κυμαίνονται από 10% ως 50% κατά χώρα, χωρίς να υπολογίζονται κλαδικοί δασμοί που πλήττουν συγκεκριμένους τομείς (αυτοκινητοβιομηχανία, χαλυβουργία, κ.λπ.).

Ο ρεπουμπλικάνος δεν έχει πάψει να απειλεί πως θα επιβληθούν νέοι, είτε εν ονόματι της προστασίας αμερικανικών βιομηχανιών (φαρμακευτικών, παραγωγής ημιαγωγών και μικροκυκλωμάτων…) ή, σε κάποιες περιπτώσεις εν είδει τιμωρίας σε συγκεκριμένες χώρες για πολιτικούς λόγους.

Ιτζέι Άντονι: Ο εκλεκτός του Τραμπ στην Στατιστική Υπηρεσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε τον Ιτζέι Άντονι, μέχρι χθες Δευτέρα οικονομολόγο άκρως συντηρητικού κέντρου μελετών, επικεφαλής της κυριότερης υπηρεσίας στατιστικών για την οικονομία των ΗΠΑ, σχεδόν δυο εβδομάδες αφού καθαίρεσε την πρώην επίτροπό της διότι δημοσιοποιήθηκαν δυσμενή στοιχεία για την απασχόληση.

Την 1η Αυγούστου, ο μεγιστάνας κατηγόρησε την Έρικα ΜακΕντάρφερ, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη γι’ αυτό, πως χειραγώγησε τους αριθμούς για να βλάψει την εικόνα της κυβέρνησής του, απαιτώντας την «άμεση» αποχώρησή της.

Η ανακοίνωση άφησε άναυδους αρκετούς οικονομολόγους κι εξόργισε την αντιπολίτευση.

«Με ικανοποίηση ανακοινώνω πως ονομάζω τον χαίροντα υψηλού σεβασμού οικονομολόγο Ιτζέι Άντονι στη θέση του επιτρόπου του γραφείου στατιστικών για την απασχόληση» (BLS), ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

«Η οικονομία μας ανθεί κι ο Ιτζέι θα εγγυηθεί πως οι αριθμοί που δημοσιεύονται θα είναι τίμιοι και ακριβείς», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας και τα δυο επίθετα με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις στο Heritage Foundation, γνωστός για τις πολύ συντηρητικές θέσεις του, ο κ. Άντονι έχει υπογράψει στον ιστότοπο του κέντρου μελετών σειρά άρθρων που υμνούν την πολιτική του ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Το BLS μέχρι σήμερα αναθεωρεί συχνά, προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, τα δεδομένα για την απασχόληση που δημοσιεύει, μετά την αρχική ανακοίνωσή τους. Ενίοτε, οι διακυμάνσεις είναι θεαματικές.

Η πιο πρόσφατη σημαντική διόρθωση, στις αρχές Αυγούστου, αναθεώρησε προς τα κάτω την απασχόληση τους δυο τελευταίους μήνες (–258.000 θέσεις).

Ήταν ακριβώς αυτή η αναθεώρηση των δεδομένων που πυροδότησε το ξέσπασμα της οργής του προέδρου Τραμπ, τον ώθησε να αποπέμψει την κ. ΜακΕντάρφερ, που κατηγόρησε επίσης, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο τεκμήριο ούτε για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, πως «κατασκεύαζε» ευνοϊκούς αριθμούς για την απασχόληση ώστε να «αυξήσει τις πιθανότητες νίκης» του αντίπαλου στρατοπέδου, του δημοκρατικού κόμματος, στις περυσινές προεδρικές εκλογές.