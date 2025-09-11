Ο Τραμπ θα απονείμει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως σύντομα θα οργανωθεί τελετή για τον Τσάρλι Κερκ, όπου θα του απονείμει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Τετάρτη, «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας».

«Η ημερομηνία της τελετής θα ανακοινωθεί και μπορώ να σας εγγυηθώ μόνο ένα πράγμα, ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πλήθος», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Οι προσευχές μας είναι με την υπέροχη σύζυγό του, την Έρικα, και τα όμορφα παιδιά του, είναι φανταστικοί άνθρωποι», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Μας λείπει πολύ, όμως δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η φωνή του Τσάρλι και το θάρρος που έβαλε στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων, ειδικά νέων, θα συνεχίσουν να ζουν».

Η στενή σχέση του Κερκ με τον Τραμπ

O Κερκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια κινητοποίησης των ψηφοφόρων υπέρ του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις εκλογές της περασμένης χρονιάς. Ο Κερκ πιστώνεται ευρέως για τη βοήθεια στην ένταξη στα μητρώα δεκάδων χιλιάδων νέων ψηφοφόρων και για την ανατροπή της Αριζόνα υπέρ του Τραμπ.

Η σχέση μεταξύ Κερκ και Τραμπ έγινε ακόμα πιο στενή μετά τη νίκη του Τραμπ, με τον Κερκ να παρακολουθεί την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο στην Ουάσιγκτον και να γίνεται τακτικός επισκέπτης στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του Τραμπ.

Υπήρξε επίσης από τους πρώτους που στήριξαν τον Τζέι Ντι Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο στο πλευρό του Τραμπ. Και αμέσως μετά τις εκλογές του 2024, ο Κερκ έγινε μέλος μιας κλειστής ομάδας συμβούλων που αξιολογούσε τους υποψήφιους για τον Λευκό Οίκο με βάση την αφοσίωσή τους.

Νωρίτερα φέτος, ταξίδεψε με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στη Γροιλανδία, καθώς ο τότε επικείμενος πρόεδρος υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκτήσουν την Αρκτική περιοχή.

Μετά τον θάνατό του, ο αμερικανός πρόεδρος του αφιέρωσε ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών όπου μιλά για εκείνον από το Οβάλ Γραφείο, ενώ μετά την επίθεση, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «υπέροχο άνθρωπο από την κορυφή ως τα νύχια» σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.