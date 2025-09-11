Τσάρλι Κερκ: Ένας υπέρμαχος της οπλοκατοχής, νεκρός από πυροβολισμούς

Ο Τσάρλι Κερκ που εκτελέστηκε από ελεύθερο σκοπευτή ενώ μιλούσε σε πλήθος, ήταν πιστός υποστηρικτής του Τραμπ, υπέρμαχος της οπλοφορίας και δεινός influencer της δεξιάς στις ΗΠΑ.

Την τελευταία δεκαετία, ο Τσάρλι Κερκ έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς influencers που ηγήθηκαν της δεξιάς πολιτικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαχέοντας με επιτυχία στη δημόσια σφαίρα μια σειρά από πτυχές της αντι-woke ατζέντας.

Ο 31χρονος Κερκ, που σκοτώθηκε την Τετάρτη (10/9) από πυροβολισμούς ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα για την οργάνωσή του, Turning Point USA, υπήρξε ενεργό μέλος του στενού κύκλου του προέδρου Τραμπ, γνωστός για τις ικανότητές του ως ομιλητής, για τη συγκέντρωση χρημάτων και για την αφοσίωσή του στον πρόεδρο.

Οργανωτής πολιτικών εκδηλώσεων και παρουσιαστής podcast που απευθυνόταν τόσο σε νεαρούς συντηρητικούς όσο και σε πλούσιους Ρεπουμπλικανούς, ο Κερκ απέκτησε πολιτική δύναμη παρόλο που δεν είχε ποτέ εκλεγεί ούτε εργαστεί σε προεκλογική καμπάνια.

Το Turning Point και η αντι-woke ατζέντα

Γιος ενός αρχιτέκτονα που μεγάλωσε στα εύπορα προάστια του Σικάγου, στο Prospect Heights, ο Κερκ παρακολούθησε ένα κοινοτικό κολέγιο κοντά στο Σικάγο πριν εγκαταλείψει τις σπουδές του για να αφιερωθεί στην πολιτική του καριέρα.

Προσπάθησε ανεπιτυχώς να εισαχθεί στη Στρατιωτική Ακαδημία West Point και συχνά κατέφευγε στο χιούμορ για να δικαιολογήσει το ότι δεν είχε πτυχίο κολεγίου όταν συμμετείχε σε συζητήσεις με φοιτητές και ακαδημαϊκούς για εξειδικευμένα θέματα, όπως ο μεταμοντερνισμός.

Το Turning Point, που ίδρυσε στην ηλικία των 18 ετών, είχε ως στόχο τη διάδοση των ιδεών των συντηρητικών σε πανεπιστήμια στις ΗΠΑ που θεωρούνται πιο “φιλελεύθερα”, όπως αναφέρει το BBC. Η εκδήλωση της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα, όπου έπεσε νεκρός, ήταν η έναρξη μιας περιοδείας σε πολλαπλά πανεπιστήμια για το Turning Point, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Κερκ για παρόμοια θέματα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του και το ομώνυμο καθημερινό του podcast συχνά περιλάμβαναν αποσπάσματα από συζητήσεις του με φοιτητές για θέματα όπως η ταυτότητα των τρανς ατόμων, η κλιματική αλλαγή, η πίστη και οι αξίες της οικογένειας.

Ο Κερκ έγινε πρωτοσέλιδο με τη λίστα “Professor Watchlist”, σύμφωνα με το Time, η οποία στόχευε ακαδημαϊκούς που κατηγορούνταν για την υποτιθέμενη καταπίεση της συντηρητικής έκφρασης ή για την προώθηση αριστερής προπαγάνδας. Χαιρόταν με τις προκλήσεις που ενθουσίαζαν τη δεξιά και εξόργιζαν την αριστερά.

Διέδιδε αντιτρανς απόψεις και θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την πανδημία του Covid-19, ενώ είχε προωθήσει δημόσια την ψευδή δήλωση ότι οι εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί από τον Τραμπ.

Στην αρχή του podcast του Κερκ, παίζει ένα απόσπασμα από τον ίδιο τον Τραμπ: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Τσάρλι, είναι απίθανος τύπος, το πνεύμα του, η αγάπη του για αυτή τη χώρα, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά χτίζοντας έναν από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς νεολαίας που δημιουργήθηκαν ποτέ.»

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση ξεκίνησε μετά την επανεκλογή του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα το 2012.

Η αποστολή της, που απευθύνεται στους νέους, είναι να οργανώνει φοιτητές για να «προωθήσουν τις αρχές της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, των ελεύθερων αγορών και της περιορισμένης κυβέρνησης». Σήμερα, έχει παραρτήματα σε πάνω από 850 πανεπιστήμια.

Ο Κερκ έκανε περιοδίες στη χώρα και μιλούσε με θέρμη σε εκδηλώσεις των Ρεπουμπλικάνων, πολλές από τις οποίες ήταν δημοφιλείς στα μέλη του υπερσυντηρητικού κινήματος Tea Party. Η καθημερινή το εκπομπή στο ραδιόφωνο – ανάλογου περιεχομένου με τις αντι-woke πεποιθήσεις του – είχε εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Κερκ απηύθυνε λόγο στην Ένωση της Οξφόρδης νωρίτερα φέτος, ενώ το 2020, έγραψε το best-seller The Maga Doctrine, αναφερόμενος στην εκστρατεία του Τραμπ Make America Great Again.

Tο γεγονός ότι ήταν ευαγγελιστής του και η οικογένειά του – παντρεύτηκε την πρώην Μις Αριζόνα, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά – βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής του, κι έτσι θεωρήθηκε και το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού, αλλά και μια εξαιρετικά διχαστική προσωπικότητα.

Ένας υπέρμαχος της οπλοκατοχής, νεκρός από πυροβολισμούς

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα με τα οποία καταπιανόταν σε εκδηλώσεις και podcasts, ήταν το ζήτημα της οπλοκατοχής, της οποίας ήταν θερμός υποστηρικτής, και του ελέγχου των όπλων.

Ο Κερκ υποστήριξε ότι μερικοί θάνατοι από βία με όπλα ήταν ένα λογικό τίμημα για την προστασία της Δεύτερης Τροπολογίας. Μερικούς μήνες πριν, ο Κερκ είχε δηλώσει: «Αξίζει να πληρώνουμε το τίμημα, δυστυχώς, με κάποιους θανάτους από όπλα κάθε χρόνο, προκειμένου να διατηρούμε τη Δεύτερη Τροπολογία».

Ζήτησε να βρεθεί ένας «πατριώτης» να πληρώσει την εγγύηση για τον επιτιθέμενο στον Πολ Πελόζι, βοήθησε στη διάδοση αβάσιμων φημών ότι οι μετανάστες στο Οχάιο έτρωγαν τα κατοικίδια των ανθρώπων, και μια φορά χαρακτήρισε τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα ως «ένα τεράστιο λάθος». Η λίστα με τα άτομα που προσέβαλε—συχνά σκόπιμα—ήταν τόσο μεγάλη όσο και η λίστα των υποστηρικτών του.

Φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ και αρνητής της γενοκτονίας

Ο Κερκ είχε επίσης σταθερά τοποθετηθεί ως σφοδρός υποστηρικτής του ισραηλινού καθεστώτος, τόσο μέσω οργανωτικών πρωτοβουλιών όσο και προσωπικής υπεράσπισης.

Προσπαθούσε να διαφημίσει το καθεστώς ως λίκνο, όπως το αποκαλούσε, των «θρησκευτικών και δημοκρατικών αξιών».

Μεταξύ πολλών άλλων, έχει δικαιολογήσει τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας και έχει αρνηθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Μια φορά, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν το Ισραήλ που ωθούσε τους Παλαιστίνιους στον λιμό, αποδίδοντας την τραγική ανθρωπιστική κατάσταση στην παράκτια λωρίδα στην «κακοδιαχείριση».

Η στενή σχέση του Κερκ με τον Τραμπ

O Κερκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια κινητοποίησης των ψηφοφόρων υπέρ του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις εκλογές της περασμένης χρονιάς. Ο Κερκ πιστώνεται ευρέως για τη βοήθεια στην ένταξη στα μητρώα δεκάδων χιλιάδων νέων ψηφοφόρων και για την ανατροπή της Αριζόνα υπέρ του Τραμπ.

Η σχέση μεταξύ Κερκ και Τραμπ έγινε ακόμα πιο στενή μετά τη νίκη του Τραμπ, με τον Κερκ να παρακολουθεί την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο στην Ουάσιγκτον και να γίνεται τακτικός επισκέπτης στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του Τραμπ.

Υπήρξε επίσης από τους πρώτους που στήριξαν τον Τζέι Ντι Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρο στο πλευρό του Τραμπ. Και αμέσως μετά τις εκλογές του 2024, ο Κερκ έγινε μέλος μιας κλειστής ομάδας συμβούλων που αξιολογούσε τους υποψήφιους για τον Λευκό Οίκο με βάση την αφοσίωσή τους.

Νωρίτερα φέτος, ταξίδεψε με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στη Γροιλανδία, καθώς ο τότε επικείμενος πρόεδρος υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκτήσουν την Αρκτική περιοχή.

Μετά τον θάνατό του, ο αμερικανός πρόεδρος του αφιέρωσε ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών όπου μιλά για εκείνον από το Οβάλ Γραφείο, ενώ μετά την επίθεση, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «υπέροχο άνθρωπο από την κορυφή ως τα νύχια» σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ένας “μάρτυρας” για τους υποστηρικτές του MAGA

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε χθες Τετάρτη τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες.

«Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος ίνφλουενσερ της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», πέταξε αυτός ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της, ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να στοχοποιήσουν την αριστερά. Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

Κι ο ίδιος ο Τραμπ τον χαρακτήρισε μέσω Truth Social «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν» χθες βράδυ.