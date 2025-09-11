FBI για δολοφονία Τσάρλι Κερκ: “Εντοπίσαμε το όπλο – Έχουμε βίντεο με τον δράστη”

Ένα βήμα πιο κοντά στον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ βρίσκονται οι αρχές, με αξιωματούχους του FBI να δηλώνουν πως έχουν εντοπίσει το όπλο της επίθεσης, ενώ στην κατοχή τους έχουν και βιντεοληπτικό υλικό.

Νεότερα στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το FBI αναφορικά με την υπόθεση δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ που σημειώθηκε χθες, όταν ο συντηρητικός ακτιβιστής των ΗΠΑ και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε νεκρός από σφαίρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο campus του Πανεπιστημίου Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο ειδικός πράκτορας του FBI, Ρόμπερτ Μπόλς, και ο Επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπόου Μέισον, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων πως έχει ανακτηθεί το όπλο της επίθεσης, την ώρα ωστόσο που ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Ο Μπόλς περιέγραψε το όπλο ως “ισχυρό, όπλο με χειροκίνητο κλείστρο“, το οποίο “βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή, όπου ο δράστης είχε τραπεί σε φυγή”.

Πρόσθεσαν μάλιστα πως έχουν στην κατοχή τους “καλό βιντεοληπτικό υλικό“, του ατόμου που πιστεύεται πως είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο Μέισον στους δημοσιογράφους.

“Διαθέτουμε καλή βιντεοσκόπηση του ατόμου αυτού. Δεν πρόκειται να τη δημοσιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή”, είπε ο Μέισον, προσθέτοντας πως “εργαζόμαστε με κάποιες τεχνολογίες και μεθόδους για να ταυτοποιήσουμε αυτό το άτομο. Εάν αποτύχουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα το δημοσιοποιήσουμε για να μας βοηθήσετε στην αναγνώρισή του. Αλλά είμαστε σίγουροι για τις ικανότητές μας αυτή τη στιγμή”.

Εκτός από το όπλο, οι αρχές ανέφεραν πως έχουν συλλέξει επίσης αποτύπωμα παπουτσιού, παλάμης και αντιβραχίων, τα οποία και θα αναλυθούν, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπόλς.

“Οι πληροφορίες εξετάζονται πλήρως”, δήλωσε ο Μπόλς. “Από το πρωί, έχουμε λάβει περισσότερες από 130 πληροφορίες”.

Οι αξιωματούχοι προσπάθησαν να σκιαγραφήσουν και το προφίλ του, αναφέροντας πως ο ύποπτος φαίνεται να είναι περίπου στην ηλικία των φοιτητών του Πανεπιστημίου για αυτό και κατάφερε να προσαρμοστεί καλά στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, δήλωσε ο Μέισον.