Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, λαμβάνει ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη για τον οποίο διαγνώστηκε τον Μάιο, σύμφωνα με τη δήλωση εκπροσώπου του το Σάββατο (11/10).

«Στο πλαίσιο ενός προγράμματος θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία», ανέφερε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος θα γίνει 83 ετών τον επόμενο μήνα, τον Σεπτέμβριο υπεβλήθη σε μια διαδικασία γνωστή ως χειρουργική επέμβαση Mohs για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του.