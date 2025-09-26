OHE: Μαζικές αποχωρήσεις κατά την έναρξη της ομιλίας Νετανιάχου – Βίντεο

Δεκάδες αντιπρόσωποι εγκατέλειψαν την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δεκάδες αντιπρόσωποι εγκατέλειψαν την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η μαζική αποχώρηση ήρθε ως σαφές μήνυμα αντίθεσης απέναντι στην γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, σε μια περίοδο που η διεθνής κατακραυγή για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας κορυφώνεται.

Την ίδια στιγμή, άλλοι εκπρόσωποι παρέμειναν στην αίθουσα, με μερικούς να χειροκροτούν όρθιοι τον Νετανιάχου, προσπαθώντας να αποσπάσουν την προσοχή από τις μαζικές αποχωρήσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος επαναλαμβάνει συνεχώς “παρακαλώ, τάξη στην αίθουσα” χτυπώντας το σφυρί του.

Δείτε βίντεο: