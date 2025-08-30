Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τον Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μπροστά σε διεθνείς αντιδράσεις βρίσκεται η Ουάσιγκτον, μετά την αμφιλεγόμενη απόφαση να μπλοκάρει τον Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εμποδίστηκε να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι ανακλήθηκαν οι βίζες του ίδιου και άλλων 80 Παλαιστινίων αξιωματούχων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τους κατηγόρησε ότι υπονομεύουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες και ότι επιδιώκουν «τη μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

Η απόφαση, που έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το Ισραήλ, θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διευκολύνουν την είσοδο αξιωματούχων από όλες τις χώρες που θέλουν να επισκεφθούν την έδρα του ΟΗΕ.

Η απαγόρευση ήρθε σε μια στιγμή που η Γαλλία ηγείται διεθνών προσπαθειών για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως αντιτίθεται σθεναρά.

Ο παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Αμπάς, ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας, θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Αμπάς και περίπου 80 ακόμη Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση να απορριφθούν ή να ανακληθούν βίζες μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής (PA).

Νομική ασάφεια και διεθνείς αντιδράσεις

Ο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι οι παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στη μόνιμη αποστολή στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις, βάσει της Συμφωνίας Έδρας του ΟΗΕ, του εγγράφου που ρυθμίζει τις σχέσεις του οργανισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν η αμερικανική απόφαση να απορρίψει ή να ανακαλέσει βίζες συνάδει με τη Συμφωνία, η οποία ορίζει ότι η παρουσία ξένων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τις ΗΠΑ, «ανεξάρτητα από τις σχέσεις» των κυβερνήσεών τους με την Ουάσιγκτον.

Το γραφείο του Αμπάς εξέφρασε «έκπληξη» για την απόφαση, τονίζοντας ότι «έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία Έδρας του ΟΗΕ, ιδίως δεδομένου ότι το κράτος της Παλαιστίνης είναι μέλος-παρατηρητής των Ηνωμένων Εθνών». Κάλεσε δε τις ΗΠΑ να την ανακαλέσουν.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιόν Σαάρ, χαιρέτισε την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Χαμάς ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας εδώ και χρόνια, ενώ η αντίπαλη Φάταχ διατηρεί τον έλεγχο στη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, ακόμη και εκεί, η Παλαιστινιακή Αρχή υπό τον Αμπάς δυσκολεύεται να ασκήσει αποτελεσματική διακυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας αντιμαχόμενες οργανώσεις και την επέκταση των εβραϊκών εποικισμών.

Ο Αμπάς είναι επίσης επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), της ομπρέλας που εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους στη διεθνή σκηνή. Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης έχει καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ από το 1974. Μπορεί να συμμετέχει σε συνεδριάσεις αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.

Η θέση του Νετανιάχου και οι αμερικανικές απαιτήσεις

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απορρίπτει σταθερά την ιδέα της λύσης δύο κρατών, την οποία η διεθνής κοινότητα προβάλλει επί δεκαετίες ως βάση για την επίλυση της σύγκρουσης. Η πρόταση αυτή προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα ισοδυναμούσε με επιβράβευση της «τερατώδους τρομοκρατίας της Χαμάς».

Στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Πριν η PLO και η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρηθούν εταίροι στην ειρήνη, πρέπει να καταδικάζουν σταθερά την τρομοκρατία -συμπεριλαμβανομένης της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου- και να τερματίσουν την προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας στην εκπαίδευση, όπως απαιτεί ο αμερικανικός νόμος και όπως είχε δεσμευθεί η PLO».

Πρόσθεσε ακόμη ότι πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες παράκαμψης των διαπραγματεύσεων μέσω προσφυγών κατά του Ισραήλ σε διεθνή δικαστήρια.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ο οργανισμός θα συζητήσει το ζήτημα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εξέφρασε την ελπίδα να επιλυθεί.

«Είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη και οι μόνιμοι παρατηρητές να μπορούν να εκπροσωπούνται. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, ενόψει της επερχόμενης συνάντησης για τη λύση των δύο κρατών που θα φιλοξενήσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης», είπε.

Πέρα από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν επίσης ανακοινώσει ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος κατά τη σύνοδο του επόμενου μήνα.

Το κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται ήδη από 147 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Ωστόσο, χωρίς αναγνωρισμένα σύνορα, με ισραηλινούς εποίκους να ελέγχουν μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης -παράνομα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο- και με φωνές που ζητούν το ίδιο και στη Γάζα, η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση επί του εδάφους.