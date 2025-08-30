Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179 εκατ. δολαρίων στην ΟυκρανίαΔιαβάζεται σε 1'
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εκτιμώμενης αξίας 179 εκατ. δολαρίων
- 30 Αυγούστου 2025 07:37
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο χθες Παρασκευή.
Κύριοι ανάδοχοι της σύμβασης θα είναι οι RTX Corp και Lockheed Martin, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.