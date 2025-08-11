Οι ΗΠΑ επιχειρούν(;) να βάλουν Πούτιν και Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να φέρει στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, την ώρα που η Ευρώπη πιέζει για την παρουσία του Ζελένσκι στην επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα.

Προσπάθειες προκειμένου να φέρουν στο ίδιο τραπέζι τον Τραμπ με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, υποστηρίζουν πως κάνουν οι ΗΠΑ. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου πιέζουν να διασφαλιστεί η παρουσία του Ουκρανού ηγέτη, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση-ορόσημο στην Αλάσκα, στο περιθώριο της αμερικανορωσικής συνόδου κορυφής.

«Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως δεν θα καθήσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον ουκρανό ηγέτη, και ο πρόεδρος (Τραμπ) κατάφερε να το αλλάξει αυτό», υποστήριξε ο Τζέι Ντι Βανς στη διάρκεια συνέντευξής του στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που μεταδόθηκε χθες, Κυριακή.

Η αμερικανική κυβέρνηση, πρόσθεσε, εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Πίεση από την Ευρώπη για συμμετοχή του Κιέβου

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμεων της Γηραιάς Ηπείρου επέμειναν χθες να συμμετάσχει το Κίεβο στις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις, μερικές ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Επίσης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους ευρωπαίους συμμάχους του, κυρίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης έχουν παραμερισθεί από τις συνομιλίες, να ορίσουν μια κοινή προσέγγιση. Μια «έκτακτη σύνοδος» με βιντεοδιάσκεψη είναι εξάλλου προγραμματισμένη για σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών χωρών της ΕΕ και τον ουκρανό ομόλογό τους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, από την πλευρά του, άφησε επίσης να εννοηθεί χθες, Κυριακή, ότι ο ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

«Ναι, πιστεύω χωρίς καμιά αμφιβολία πως είναι δυνατό», απάντησε ο Αμερικανός διπλωμάτης, όταν ερωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αν ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους ενδέχεται να είναι παρών στην Αλάσκα.

«Δεν μπορεί βεβαίως να υπάρξει συμφωνία, αν δεν την προσυπογράψουν όλες οι πλευρές. Και προφανώς η απόλυτη προτεραιότητα είναι να φθάσουμε στο τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Γουίτακερ.

Εν τέλει, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ.

«Αν θεωρήσει πως το να προσκαλέσει τον Ζελένσκι είναι το καλύτερο σενάριο, τότε θα το πράξει», διαβεβαίωσε.

Όμως «δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση», υπογράμμισε ο Γουίτακερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας.