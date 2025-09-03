Οι Ισραηλινοί “βλέπουν” πλέον το αυταρχικό καθεστώς του Νετανιάχου

Εντείνεται συνεχώς η δυσαρέσκεια μεγάλης μερίδα Ισραηλινών πολιτών κατά των ενεργειών του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις ατελείωτες επιθέσεις στη Γάζα.

Πέραν της εν εξελίξει γενοκτονίας στη Γάζα, πόλεμος του Ισραήλ εξουθενώνει και τους πολίτες του.

Εδώ και πολλούς μήνες, βασικό αίτημα συγγενών αιχμαλώτων που αρπάχθηκαν από τη Χαμάς, είναι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, προκειμένου οι άνθρωποί τους να γυρίσουν πίσω. Είτε ζωντανοί, είτε νεκροί.

Τα αιτήματα αυτά φαίνεται πως πέφτουν στο κενό, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει απτόητος το σχέδιό του, προκειμένου να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αποτυπώνεται όμως ακόμη και σε σχετικές δημοσκοπήσεις, οι κινήσεις του Νετανιάχου μόνο σύμφωνες με την κοινή γνώμη δεν είναι, με πολλούς να μιλούν πλέον ανοιχτά για ένα “αυταρχικό καθεστώς”.

«Όλο και περισσότεροι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι έχουμε τώρα ένα αυταρχικό καθεστώς», δήλωσε στο Al Jazeera ο Ακίβα Έλνταρ, Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής.

Λαοθάλασσα Ισραηλινών διαδηλώνει κατά του Νετανιάχου AP Photo Ohad Zwigenberg

«Ακόμη και άνθρωποι κοντά στον Νετανιάχου λένε ότι ο πόλεμος δεν αξίζει τη διπλωματική απομόνωση», πρόσθεσε. Επιπλέον, οι έφεδροι στρατιώτες που έχουν ήδη υπηρετήσει στη Γάζα αρνούνται όλο και περισσότερο να επιστρέψουν για να πολεμήσουν, είπε ο Έλνταρ.

Οι υποσχέσεις του Νετανιάχου για «ολική νίκη» δεν έχουν επίσης υλοποιηθεί σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δεν θα θέλει να είναι όλο και περισσότερο απομονωμένος στη διεθνή σκηνή καθώς όλο και περισσότεροι ηγέτες αρχίζουν να αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, τόνισε ο Έλνταρ.

«Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τον βλέπουν οι ίδιοι του οι άνθρωποι απομονωμένο, και αυτό είναι που συμβαίνει τώρα».

Συλλήψεις Ισραηλινών που διαδήλωναν κατά του πολέμου

Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό Army Radio μετέδωσε τη σύλληψη 13 διαδηλωτών που σκαρφάλωσαν στην οροφή της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ νωρίτερα σήμερα, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο και ζητώντας μια συμφωνία που θα διασφαλίσει την επιστροφή των αιχμαλώτων.

Δεκάδες ακτιβιστές εθεάθησαν στην οροφή του κτιρίου, ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό που έδειχνε μια εικόνα του Νετανιάχου με τη λεζάντα: «Τους παρατήσατε [τους αιχμαλώτους] και τους σκοτώσατε».

Μια ξεχωριστή ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε κάδους έξω από την κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Ακτιβιστές επίσης απέκλεισαν μια οδό πρόσβασης στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Μια διαδηλώτρια στην οροφή της Εθνικής Βιβλιοθήκης δήλωσε στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Kan ότι χρειάζονταν «ακραίες» ενέργειες για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δράσει. «Ένα κράτος δεν πρέπει να εγκαταλείπει τους πολίτες του», είπε, αναφερόμενη στους 48 αιχμαλώτους που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα.