Οι Måneskin "άνοιξαν" συναυλία των Rolling Stones και ο Mick Jagger τους ευχαρίστησε δημόσια

Είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι οι Måneskin δεν πήγαν στη Eurovision για να κερδίσουν τα "15 λεπτά δημοσιότητας" του Γουόρχολ, αλλά τα... 30 λεπτά στη σκηνή των θρυλικών Rolling Stones.

Έτσι και έγινε, με την "φρέσκια" και γεμάτη ενέργεια μπάντα από την Ιταλία, να εξαργυρώνει την επιτυχία της Eurovision αλλά και του πλατινένιου πια single "Beggin" ανεβαίνοντας το βράδυ του Σαββάτου στη σκηνή του "Allegiance Stadium" του Λας Βέγκας και δίνοντας ένα ημίωρο δείγμα της δουλειάς της, μαζί και ένα... ξεσηκωτικό πρόγευμα για τους φανς των Stones.

"Hello Las Vegas! Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στην ίδια σκηνή με μία από τις καλύτερες μπάντες όλων των εποχών". Με αυτά τα λόγια συστήθηκε στο κοινό ο τραγουδιστής και frontman του συγκροτήματος, Damiano για να ακολουθήσει μία πολύ δυναμική performance που κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού και το "ευχαριστώ" του Mick Jagger -και- στα Ιταλικά.



Ιδού:

Mick Jagger thanking Måneskin himself for opening his concert tonight - “grazie ragazzi” pic.twitter.com/swC5kNpPwR — låra (@solasullabarca) November 7, 2021

Μεταξύ άλλων, οι Måneskin έπαιξαν το "I Wanna Be Your Slave", ένα μικρό -και παραλλαγμένο- tribute στο " I Wanna Be Your Dog" του Iggy Pop, όπως φυσικά και το "Zitti e Buoni" της Eurovision.

Δείτε όλη τη συναυλία εδώ, μαζί -εννοείται- με την εμφάνιση των Rolling Stones:

