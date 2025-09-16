Οι προϋποθέσεις για να επιβληθεί θανατική ποινή στον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Το ενδεχόμενο θανατικής ποινής για τον Τάιλερ Ρόμπινσον, που συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Τη ζήτησαν ο Τραμπ και ο κυβερνήτης της Γιούτα.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο για πρώτη φορά το απόγευμα της Τρίτης.

Πριν συλληφθεί, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν ζητήσει να του επιβληθεί θανατική ποινή.

«Θα θεωρηθεί ένοχος, φαντάζομαι, και ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μιλάμε με δικηγόρους, κάνουμε όλα όσα πρέπει, μαζεύουμε καταθέσεις, ώστε να μπορέσουμε να επιδιώξουμε τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση, και αυτό θα γίνει», ανέφερε από την πλευρά του ο Κοξ.

Το FOX 13 News μίλησε με τον δικηγόρο ποινικών υποθέσεων στη Γιούτα, Κλέιτον Σιμς, για το αν αυτή η υπόθεση πληροί τα κριτήρια για την επιβολή της θανατικής ποινής.

«Δεν είναι μια παραδοσιακή περίπτωση επιβολής θανατικής ποινής όπου υπάρχουν πολλαπλά θύματα, βασανιστήρια ή το θύμα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο και κάτω των 14 ετών, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί», είπε ο Σιμς.

Εξήγησε ότι ενδέχεται να εστιάσουν στη βαναυσότητα του εγκλήματος και στο γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει θέσει σε κίνδυνο και άλλους κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

«Ο επιβαρυντικός παράγοντας που συνδέεται περισσότερο με την περίπτωση του Ρόμπινσον είναι ο θάνατος ενός δημόσιου αξιωματούχου, αν θεωρείται δημόσιο πρόσωπο. Αν σκοτώσεις κάποιον μπροστά σε 3.000 μάρτυρες, αν σκοτώσεις κάποιον γνωρίζοντας ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο πέρα από την πολιτεία της Γιούτα… αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα βάναυσο», εξήγησε.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο (προς την αντίθετη κατεύθυνση), όπως η ψυχική ασθένεια ή η ηλικία του Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος είναι μόλις 22 ετών.

Αν και υπάρχει εξωτερική πίεση από τον Κοξ και άλλους αξιωματούχους για την επιβολή της θανατικής ποινής, ο Σιμς δήλωσε ότι η δίωξη πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη.

«Μπορείς να προτείνεις τη θανατική ποινή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το δικαστήριο θα τον καταδικάσει σε θάνατο, ακόμη κι αν ζητηθεί» τόνισε.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, ωστόσο, θα είναι η εύρεση ενός αμερόληπτου ενόρκου.

«Η πιθανότητα ένας ένορκος να μην γνωρίζει τίποτα για αυτήν την υπόθεση είναι πολύ, πολύ μικρή», είπε ο Σιμς. «Θα έχουν διατυπωμένη άποψη για αυτή την περίπτωση. Έτσι, η κάλυψη των ΜΜΕ θα έχει αντίκτυπο στο δικαστήριο».