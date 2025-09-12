Σκληρός μεσαίωνας στη Βόρεια Κορέα με θανατική ποινή και καταναγκαστικά έργα

Ανατριχιαστικά όσα αναφέρει έκθεση του ΟΗΕ για τη θανατική ποινή και τα καταναγκαστικά έργα στη Βόρεια Κορέα. Όλο και πιο φοβισμένοι οι πολίτες.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας εφαρμόζει όλο και περισσότερο την θανατική ποινή, ακόμα και για όσους συλλαμβάνονται να παρακολουθούν και να μοιράζονται ξένες ταινίες και εκπομπές, όπως διαπιστώνει μια σημαντική έκθεση του ΟΗΕ.

Η Βόρεια Κορέα, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, υποβάλλει επίσης τον πληθυσμό της σε όλο και πιο σκληρά καταναγκαστικά έργα, ενώ περιορίζει ακόμη περισσότερο τις ελευθερίες τους, προστίθεται στην έκθεση.

Η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι κατά την τελευταία δεκαετία, το κράτος της Βόρειας Κορέας ελέγχει – ασφυκτικά – “όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών”.

“Καμία άλλη πληθυσμιακή ομάδα στον κόσμο σήμερα δεν αντιμετωπίζει τέτοιους περιορισμούς”, καταλήγει, προσθέτοντας ότι η επιτήρηση έχει γίνει “πιο διαδεδομένη”, ενισχυμένη εν μέρει από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τούρκ, δήλωσε ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, οι Βορειοκορεάτες “θα υποστούν ακόμα περισσότερη ταλαιπωρία, καταπίεση και φόβο από όσο έχουν υπομείνει για τόσο καιρό”.

Θανατική ποινή για ταινίες και σειρές

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις με άτομα που διέφυγαν από τη Βόρεια Κορέα τα τελευταία 10 χρόνια, διαπίστωσε ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο.

Τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι έχουν εισαχθεί από το 2015 που επιτρέπουν την επιβολή της ποινής. Ένα έγκλημα που τώρα μπορεί να τιμωρηθεί με θάνατο είναι η παρακολούθηση και η διάδοση ξένου περιεχομένου, όπως ταινίες και εκπομπές, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν εργάζεται για να περιορίσει την πρόσβαση των ανθρώπων στην πληροφόρηση.

Άτομα που διέφυγαν ανέφεραν στους ερευνητές του ΟΗΕ ότι από το 2020 και μετά υπήρξαν περισσότερες εκτελέσεις για διάδοση ξένου περιεχομένου. Περιέγραψαν πώς αυτές οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται από εκτελεστικά αποσπάσματα δημοσίως για να προκαλέσουν φόβο στους ανθρώπους και να τους αποτρέψουν από το να παραβιάσουν το νόμο.

Η Κανγκ Γκιούρι, που διέφυγε το 2023, δήλωσε στο BBC ότι τρεις από τις φίλες της εκτελέστηκαν αφού πιάστηκαν με νοτιοκορεάτικο περιεχόμενο. Βρισκόταν στη δίκη ενός 23χρονου φίλου της που καταδικάστηκε σε θάνατο.

“Δικάστηκε μαζί με εγκληματίες ναρκωτικών. Αυτά τα εγκλήματα τώρα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο”, είπε, προσθέτοντας ότι από το 2020 οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο φοβισμένοι.

Θυσία στον Κιμ Γιονγκ Ουν όσοι σκοτώνονται ενώ εκτελούν καταναγκαστικά έργα

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί περισσότερη καταναγκαστική εργασία σε σχέση με πριν από μια δεκαετία. Άτομα από φτωχές οικογένειες στρατολογούνται για να εκτελέσουν βαριά έργα, όπως κατασκευαστικά ή εξορυκτικά.

Οι εργαζόμενοι ελπίζουν ότι αυτή η εργασία θα βελτιώσει την κοινωνική τους θέση, αλλά είναι επικίνδυνη και οι θάνατοι κατά τη διάρκεια των εργασιών συχνοί. Αντί να βελτιώσει την ασφάλεια των εργαζομένων, η κυβέρνηση εξυμνεί τους θανάτους, χαρακτηρίζοντάς τους ως θυσία στον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τα τελευταία χρόνια, έχει στρατολογήσει ακόμη και χιλιάδες ορφανά και παιδιά του δρόμου, αναφέρει η έκθεση.

Αυτή η νέα έρευνα ακολουθεί την πρωτοποριακή έκθεση της Επιτροπής Ερευνών του ΟΗΕ το 2014, η οποία διαπίστωσε, για πρώτη φορά, ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας διέπραττε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι πιο σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπιστώθηκε ότι διαπράττονται στα διαβόητα πολιτικά στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων της χώρας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να κλειστούν για όλη τους τη ζωή και να «εξαφανιστούν».

Η έκθεση του 2025 διαπιστώνει ότι τουλάχιστον τέσσερα από αυτά τα στρατόπεδα εξακολουθούν να λειτουργούν, ενώ οι κρατούμενοι σε κανονικές φυλακές εξακολουθούν να υποβάλλονται σε βασανιστήρια και κακομεταχείριση.

Πολλοί από τους διαφεύγοντες δήλωσαν ότι είχαν γίνει μάρτυρες κρατουμένων που πέθαιναν από κακομεταχείριση, υπερβολική εργασία και υποσιτισμό, αν και ο ΟΗΕ άκουσε για «ορισμένες περιορισμένες βελτιώσεις» στις εγκαταστάσεις, όπως «μικρή μείωση της βίας από τους φρουρούς». Ο ΟΗΕ καλεί να παραπεμφθεί η Β. Κορέα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, η παραπομπή πρέπει να γίνει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από το 2019, δύο από τα μόνιμα μέλη του, η Κίνα και η Ρωσία, έχουν επανειλημμένα μπλοκάρει τις προσπάθειες για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν συμμετείχε μαζί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας την έμμεση αποδοχή αυτών των χωρών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας και τη μεταχείριση των πολιτών της.

Εκτός από το να ζητά τη δράση της διεθνούς κοινότητας, ο ΟΗΕ καλεί την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας να καταργήσει τα πολιτικά στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων, να τερματίσει τη χρήση της θανατικής ποινής και να διδάξει τους πολίτες της για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η αναφορά μας δείχνει μια σαφή και ισχυρή επιθυμία για αλλαγή, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων (της Βόρειας Κορέας)», δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κ. Τούρκ.