ΟΗΕ: Τα Ηνωμένα Εθνη δεν είχαν καμία εμπλοκή με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Τι αναφέρει ο ΟΗΕ και η αρμόδια υπηρεσία για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Ο ΟΗΕ αναφέρεται ρητά στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν συμμετείχε στη δημιουργία του, δήλωσε σήμερα, Τρίτη (30/9), ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) στη Γενεύη.

Οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας της υπηρεσίας του ΟΗΕ, υπεύθυνης για την χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό, OCHA, έχει επανειλημμένα τονίσει τα ισραηλινά εμπόδια και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις προγραμματισμένες αυτοκινητοπομπές παροχής βοήθειας, που δυσκολεύουν τον εφοδιασμό του λαού.

Η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σταματά και τα πακέτα λεηλατούνται από απελπισμένους ανθρώπους καθώς και από ένοπλες ομάδες πριν φτάσουν στα σημεία διανομής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του OCHA, Γενς Λέρκε.

Σύμφωνα με το Γραφείο Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ (UNOPS), από τα μέσα Μαΐου, πάνω από 6.400 φορτηγά έχουν λεηλατηθεί, κυρίως από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Το σημείο 8 του αμερικανικού σχεδίου αναφέρει αυτολεξεί: «Η είσοδος της διανομής και της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα προχωρήσει χωρίς παρέμβαση από τα δύο μέρη μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των υπηρεσιών τους, και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται βάσει της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025».

Όμως, ο κ. Λέρκε τόνισε, από την πλευρά του, ότι οι προμήθειες βοήθειας βρίσκονται στην περιοχή, η υπηρεσία διαθέτει τις δομές για την προμήθεια και διανομή τους και θα ξεκινήσουν μόλις το Ισραήλ δώσει το πράσινο φως.