Ολίβια Νιούτον Τζον: Κτίρια της Αυστραλίας "ντύνονται" στα ροζ για να τιμήσουν τη μνήμη της

Με τις τιμές που της αξίζουν αποχαιρετά η Αυστραλία την τραγουδίστρια και ηθοποιό Ολίβια Νιούτον Τζον, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή νικημένη από τον καρκίνο σε ηλικία 73 ετών.

Η Όπερα του Σίδνεϊ αναμένεται να γίνει... ροζ την Τετάρτη για να τιμήσει τη μνήμη της σταρ του "Grease", ενώ, χθες, Τρίτη, άλλα αξιοθέατα της Αυστραλίας, όπως το Optus Stadium στο Περθ και ο σιδηροδρομικός σταθμός Flinders Street στη Μελβούρνη, φωταγωγήθηκαν στο ίδιο χρώμα για τη σπουδαία ερμηνεύτρια που γεννήθηκε μεν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά έγινε μια από τις πιο αγαπημένες διασημότητες της Αυστραλίας.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Βικτώριας, Νταν Άντριους είπε ότι η χειρονομία έγινε "για να θυμηθούμε την Ολίβια Νιούτον Τζον και την τεράστια συμβολή της στην ευαισθητοποίηση, την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου".

Η φιγούρα της εμφανίστηκε και στη Fed Square, έναν χώρο τεχνών και πολιτισμού στο κέντρο της πόλης της Μελβούρνης.

Ώρες μετά τον θάνατό της, ο Άντριους είπε ότι η πολιτεία θα μιλήσει με την οικογένειά της για το ενδεχόμενο μιας κρατικής κηδείας. Η ανιψιά της Νιούτον, Τότι Γκόλντσμιθ, δήλωσε ότι η οικογένεια σχεδιάζει να δώσει την έγκρισή της.

"Νομίζω ότι η Αυστραλία το χρειάζεται. Είναι τόσο αγαπημένη. Και νομίζω ότι η χώρα μας το χρειάζεται, οπότε θα το αποδεχτούμε".

Οι λεπτομέρειες της κηδείας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί ή επιβεβαιωθεί από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ποια ήταν η Ολίβια Νιούτον Τζον

Η Ολίβια Νιούτον Τζον γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας, όπου έζησε εκεί μέχρι τα πέντε της χρόνια και στη συνέχεια η οικογένειά της μετακόμισε στην Αυστραλία, όταν στον πατέρα της προσφέρθηκε δουλειά ως κοσμήτορας ενός κολεγίου στη Μελβούρνη.

Παθιασμένη με τη μουσική, κέρδισε τοπικό διαγωνισμό τραγουδιού σε ηλικία 16 ετών. Η μητέρα της την ενθάρρυνε να καλλιεργήσει το ταλέντο της και επέστρεψε μαζί της στην Αγγλία. Είχε πολλά επιτυχημένα σινγκλ και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές με τον Cliff Richard καθώς και στην ταινία Toomorrow (1970). Για ένα διάστημα αρραβωνιάστηκε τον Bruce Welch, μέλος των The Shadows.

Το 1974 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, με τους ABBA να κατακτούν την πρωτιά με το Waterloo.

Στα μέσα της δεκαετίας του '70 εγκατέλειψε τη Βρετανία και μετακόμισε στην Καλιφόρνια, όπου είχε ήδη εδραιωθεί ως τραγουδίστρια της ποπ και της κάντρι μουσικής.

Η Αγγλοαυστραλή αναδείχθηκε δυο φορές "πιο δημοφιλής τραγουδίστρια στις ΗΠΑ" και κατέκτησε ένα από τα τέσσερα Grammy απέναντι στην Ντόλι Πάρτον.

Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έγιναν χρυσοί. Είχε πουλήσει σχεδόν 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και θεωρείτο μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Έγινε διάσημη σε όλον τον κόσμο χάρη στην ερμηνεία της στο μιούζικαλ "Grease", όπου υποδύθηκε τη Σάντι, μια συντηρητική μαθήτρια που μεταμορφώνεται σε μοιραία γυναίκα και κερδίζει την καρδιά του "επαναστάτη" Ντάνι, τον οποίο υποδύθηκε ο Τζον Τραβόλτα.

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1978 και έσπασε ταμεία. Το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single "You're the One That I Want", με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Τζον Τραβόλτα - Ολίβια Νιούτον Τζον: You're The One That I Want

Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήταν το "Physical" που πούλησε πάνω από δύο εκατομμύρια αντίτυπα και πέρασε 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο #1 του Billboard's Hot 100 (αρχές 21 Νοεμβρίου 1981).

Ολίβια Νιούτον Τζον: Physical

Άλλες γνωστές επιτυχίες ήταν τα "If Not for You", "If You Love Me, Let Me Know", "Let Me Be There", "I Honestly Love You", "Heart Attack", "Have You Never Been Mellow", "Summer Nights", "You're The One That I Want", "Hopelessly Devoted to You", "Magic", "Xanadu", "Physical" και "Twist of Fate".

