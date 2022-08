Ολίβια Νιούτον Τζον: "Let's get physical" με 10 τραγούδια της σταρ του "Grease"

Δυναμική, κατασταλαγμένη, γλυκιά αλλά όχι γλυκανάλατη, και αφοσιωμένη σε έναν... σκοπό που έδωσε νόημα στη ζωή της. "Έκανες τις ζωές όλων μας πολύ καλύτερες. Το εκτόπισμά σου ήταν απίστευτο. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Δικός σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα και για πάντα! Ο Ντάνι σου”. Με αυτά τα λόγια ο Τζον Τραβόλτα “αποχαιρέτησε” τη φίλη και συμπρωταγωνίστριά του στο “Grease", Ολίβια Νιούτον Τζον (Οlivia Newton-John), που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Η διάσημη Αγγλοαυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Tη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της Τζον Ίστερλινγκ, μέσω ανάρτησης στο Facebook: “Πέθανε ειρηνικά στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου".

ADVERTISING

O Cliff Richard ποζάρει στο Λονδίνο με την 22χρονη Olivia Newton-John 1971/AP PHOTO

Η μάχη της Ολίβια Νιούτον-Τζον με τον καρκίνο κράτησε περίπου τριάντα χρόνια και το παράδειγμά της υπήρξε ένα “σύμβολο θριάμβων και ελπίδας”. Η ίδια δεν δίστασε να μοιραστεί δημόσια την περιπέτειά της και το 2008 έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Δημιούργησε το “Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre” στη Μελβούρνη για να στηρίξει ασθενείς με καρκίνο και να χρηματοδοτήσει τις έρευνες για την καταπολέμηση της νόσου. Μάλιστα, περπάτησε 228 χλμ στο Σινικό Τείχος μαζί με επιβιώσαντες από καρκίνο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, συμβολίζοντας τα “βήματα” που κάνει κάθε ασθενής στο “δρόμο” για τη θεραπεία.

10 τραγούδια της Ολίβια Νιούτον-Τζον που άγγιξαν την κορυφή

Στο "παράλληλο σύμπαν" της σοουμπίζ, τη δεκαετία 1973-83, το όνομα της Newton-John ήταν μέσα στη λίστα των κορυφαίων ποπ διασκεδαστών του κόσμου. Είχε 14 singles που μπήκαν στο top 10 της Αμερικής, κέρδισε τέσσερα Grammys, μπήκε 15 φορές στα κορυφαία 10 κομμάτια της λίστας του Billboard , πρωταγωνίστησε με τον Travolta στο “Grease” και με τον Gene Kelly στο “Xanadu”. Το ντουέτο Τραβόλτα-Νιούτον “You’re the One That I Want” παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο μουσικό στερέωμα και έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τρυφερότητες ανάμεσα στον Rod Stewart και την Olivia Newton-John στο πλαίσιο φιλανθρωπικού event για τη UNICEF 1979/AP PHOTO





Και ενώ τα διαδικτυακά “αντίο” φίλων και καλλιτεχνών συνεχίζονται τόσο στην Αυστραλία, όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη εμείς θυμηθήκαμε 10 τραγούδια της αιθέριας Ολίβια Νιούτον-Τζον, που την τοποθέτησαν στο πάνθεον των πάλαι ποτέ ειδώλων της ποπ.

Magic

Είναι το βασικό κομμάτι από το soundtrack της ταινίας του 1980, "Xanadu", στην οποία πρωταγωνιστούσε. Το τραγούδι έγινε No. 1 στα αμερικανικά charts και σύμφωνα με τον μύθο μέχρι και ο John Lennon είχε πει ότι του άρεσε - την ίδια χρονιά που δολοφονήθηκε.

Twist of fate

Αυτό το τραγούδι “ένωσε” ξανά την Olivia Newton-John και τον John Travolta το 1983 στο πλαίσιο της ταινίας "Two of a Kind". Αν και το φιλμ δεν γνώρισε την επιτυχία του "Grease", τα κομμάτια της ταινίας αγαπήθηκαν από το κοινό - ακόμα και το ντουέτο των δύο πρωταγωνιστών με τίτλο "Take a Chance."

If not for you

O Bob Dylan αρχικά ηχογράφησε το κομμάτι αυτό για το άλμπουμ "New Morning". Κατόπιν ηχογράφησε μία version με τον George Harrison. Έναν χρόνο μετά η Olivia Newton John τραγούδησε το κομμάτι και η ερμηνεία της έφτασε στο Νο 7 των βρετανικών charts.

A little more love

Από το 11ο άλμπουμ της με τίτλο "Totally Hot", το τραγούδι “A little more love” ήταν η πρώτη της επιτυχία μετά το "Grease". Το 1978 το κομμάτι μπήκε στα top 10 της Βρετανίας και της Αμερικής.

I honestly love you

Επιτυχία γνώρισε στις ΗΠΑ, αυτή η ευαίσθητη μπαλάντα του 1974. Το κομμάτι έγραψε ο Jeff Barry, που έχει υπογράψει πολλές ποπ επιτυχίες, όπως το "River Deep Mountain High". Τέτοια ήταν η επιτυχία του, που η Olivia το ηχογράφησε ξανά το 1998 κάνοντας ντουέτο με τον Babyface.

Summer Nights (ft. John Travolta)

Ένα τραγούδι-θρύλος στο οποίο συμμετέχει όλο το βασικό καστ της ταινίας "Grease”. Το τραγούδι χάραξε τη δική του επιτυχημένη διαδρομή - ανεξάρτητη σχεδόν από την ταινία - και παίχτηκε κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο το 1978. Η Olivia ήταν 30 ετών όταν έπαιξε τον ρόλο της μαθήτριας Sandy και ήταν εντυπωσιακή.

Xanadú (ft. ELO)

Το μιούζικαλ "Xanadu" ήταν μία απόλυτη.. αποτυχία, ωστόσο το soundtrack γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 1980. Το βασικό τραγούδι της Olivia με τον Jeff Lynne του συγκροτήματος Electric Light Orchestra (ELO), έφτασε στο Νο1 των βρετανικών charts.

You're the one that I want (ft. John Travolta)

Κλασικό και πασίγνωστο, το “You're the one that I want” από την ταινία "Grease" τα έχει όλα. Η Sandy “ξεφορτώνεται” το ήρεμο βαρετό στιλ της και γίνεται δυναμική και διεκδικητική για να εντυπωσιάσει τον “Danny” (John Travolta), ο οποίος είναι ήδη απόλυτα ερωτευμένος μαζί της. Είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Physical

Το τραγούδι περιέργως απορρίφθηκε από τον Rod Stewart και την Tina Turner, αλλά ευτυχώς για την Olivia. Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της κυκλοφόρησε το 1981. Το “Physical” έγινε No 1 στην Αμερική και παρέμεινε στην κορυφή για 10 εβδομάδες, με την Olivia να είναι και επισήμως ένα ποπ είδωλο των 80ς και μάλιστα με πιο σέξι πρόσημο.

Hopelessly devoted to you

Η Sandy ερμηνεύει το κομμάτι αυτό στο "Grease" και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της καριέρας της. Κυκλοφόρησε στην Αυστραλία τον Αύγουστο του 1978 και έφτασε στη 2η θέση των charts. Η Newton-John ερμήνευσε το κομμάτι στα 21st Grammy Awards το 1979, ενώ έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ (1978) - Best Original Song. Έχασε από το "Last Dance" (Donna Summer) της ταινίας “Thank God It's Friday”.

Το τραγούδι έχει περίεργη ιστορία. Περίπου στη μέση των γυρισμάτων του "Grease", δεν είχε καν γραφτεί το κομμάτι που θα τραγουδούσε η Sandy στην εν λόγω σκηνή. Ο παραγωγός της Olivia, John Farrar, έγραψε το κομμάτι το έστειλε στου υπεύθυνους αλλά… δεν άρεσε! Τελικά, πήρε την πολυπόθητη έγκριση και έγινε η επιτυχία που γνωρίζουμε.

Ποια ήταν η Ολίβια Νιούτον-Τζον

Η Ολίβια Νιούτον Τζον στα γυρίσματα του "Grease" AP



Η Ολίβια Νιούτον Τζον γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας, όπου έζησε εκεί μέχρι τα πέντε της χρόνια και στη συνέχεια η οικογένειά της μετακόμισε στην Αυστραλία, όταν στον πατέρα της προσφέρθηκε δουλειά ως κοσμήτορας ενός κολεγίου στη Μελβούρνη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της χρειάστηκε να κάνει αρκετές αλλαγές και να “επανεφεύρει” τον εαυτό της, περνώντας από τις απαλές μπαλάντες, στην χορευτική ποπ μουσική, στην κάντρι και τελικά στο Χόλιγουντ.

Παθιασμένη με τη μουσική, κέρδισε τοπικό διαγωνισμό τραγουδιού σε ηλικία 16 ετών. Η μητέρα της την ενθάρρυνε να καλλιεργήσει το ταλέντο της και επέστρεψε μαζί της στην Αγγλία. Είχε πολλά επιτυχημένα σινγκλ και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές με τον Cliff Richard καθώς και στην ταινία Toomorrow (1970). Για ένα διάστημα αρραβωνιάστηκε τον Bruce Welch, μέλος των The Shadows.

H Ολίβια Νιούτον Τζον AP

Το 1974 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, με τους ABBA να κατακτούν την πρωτιά με το Waterloo.

Στα μέσα της δεκαετίας του '70 εγκατέλειψε τη Βρετανία και μετακόμισε στην Καλιφόρνια, όπου είχε ήδη εδραιωθεί ως τραγουδίστρια της ποπ και της κάντρι μουσικής. Η Αγγλοαυστραλή αναδείχθηκε δυο φορές «πιο δημοφιλής τραγουδίστρια στις ΗΠΑ» και κατέκτησε ένα από τα τέσσερα Grammy απέναντι στην Ντόλι Πάρτον.

Η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Λος Άντζελες το 1982 AP

Παρά την παγκόσμια επιτυχία μέσω του «Grease», η Ολίβια Νιούτον-Τζον δεν συνέχισε με την ίδια ορμή στον κινηματογράφο. Ύστερα από λίγες ταινίες, αφοσιώθηκε κυρίως στη μουσική και στο ράντσο της στην Καλιφόρνια, εκεί όπου άφησε και την τελευταία της πνοή.

Σε συνέντευξή της στη γνωστή Αμερικανίδα δημοσιογράφο Γκέιλ Κινγκ, μιλώντας για τον καρκίνο είχε πει πως ίσως όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Με τη δράση της επηρέασε, βοήθησε και έδωσε δύναμη. Ο σύζυγός της John Easterling αποκάλυψε ότι η τελευταία της επιθυμία είναι να γίνουν δωρεές στο Ταμείο Olivia Newton-John Foundation.

"Είχα και έχω μια καταπληκτική ζωή, οπότε δεν έχω παράπονο. Πραγματικά δεν έχω. Ο καθένας περνάει από κάτι. Όλοι έχουμε κάτι που πρέπει να περάσουμε στη ζωή μας. Αυτή ήταν η πρόκληση μου...

Ολίβια Νιούτον-Τζον".





Με πληροφορίες από Rolling Stone, ΑΠΕ

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις